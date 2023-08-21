Поширення криптовалюти в Європі: у яких країнах найчастіше купують цифрову валюту
Джерело:Visual Capitalist
Криптовалюта стрімко захоплює грошовий ринок. У багатьох країнах топові компанії та масштабні організації, зокрема "Червоний Хрест", уже приймають оплату у цифровій валюті.
У якій країні найбільш поширена криптовалюта
Цифрова валюта стає поширеним форматом оплати у Європі. Люди використовують крипту не тільки як гроші, а й у якості інвестицій.
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В яких країнах Європи найбільше купують криптовалюту:
- Словенія – 18%;
- Хорватія – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгарія – 13%;
- Кіпр – 13%;
- Словаччина – 12%;
- Австрія – 12%;
- Португалія – 12%;
- Чехія – 12%;
- Естонія – 12%.
Найменшу кількість криптовалюти мають жителі таких країн:
- Франція – 5%;
- Італія – 6%;
- Німеччина – 6%;
- Бельгія – 6%;
- Данія – 8%;
- Іспанія – 8%;
- Латвія – 8%;
- Польща – 8%;
- Румунія – 8%;
- Угорщина – 8%.
Аналітики відзначають, що у розвинених країнах Європи більшість жителів обирають інвестування у проєкти замість покупки крипти. А от громадяни бідніших держав навпаки, прагнуть купувати цифрову валюту.
Найбільша кількість інвесторів у державах Європи:
- Швеція – 60%
- Фінляндія – 42%;
- Мальта – 37%;
- Люксембург – 36%;
- Данія – 36%;
- Німеччина – 33%;
- Бельгія – 32%;
- Австрія – 32%;
- Італія – 31%;
- Естонія – 30%;
- Чехія – 24%.