Об этом знают не все: лица с инвалидностью могут увеличить свою пенсию на тысячу гривен

Лица с инвалидностью, которые уже получают пенсию, имеют законную возможность существенно повысить размер ежемесячных выплат. Речь идет не о разовой доплате, а об изменении механизма начисления пенсии.

Как увеличить пенсию по инвалидности на тысячу гривен?

Такой эффект достигается благодаря переходу с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Эта возможность предусмотрена абзацем 3 статьи 45 Закона №1058, пишет 24 Канал.

Интересно Минимальная пенсия участника боевых действий: какую сумму гарантирует государство

Во время этого перерасчета применяются новые, более актуальные показатели средней заработной платы в Украине, что непосредственно влияет на конечную сумму выплат.

Важно! Специалисты обращают внимание, что многие люди годами получают более низкие пенсии только потому, что не подали заявление на переход на другой вид пенсионного обеспечения

Наиболее выгодно воспользоваться этой возможностью тем, кому до достижения пенсионного возраста остается несколько лет и кто имеет достаточный страховой стаж.

Кто имеет право перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту?

Как отмечает Пенсионный фонд, право на переход имеют лица с инвалидностью всех групп, при условии официального трудоустройства минимум в течение двух лет перед обращением в Пенсионный фонд.

Важно! Стоит учитывать, что такой переход не происходит автоматически, ведь для перерасчета необходимо подать личное заявление.

На практике это может дать ощутимый финансовый результат: после изменения вида пенсии ежемесячные выплаты возрастают примерно на тысячу гривен или более, а за год такая прибавка превращается в значительную сумму дополнительного дохода.

Какой размер пенсий по возрасту в Украине?