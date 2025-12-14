Про це знають не усі: особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на тисячу гривень
- Особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на тисячу гривень, перейшовши з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, як передбачено статтею 45 Закону №1058.
- Для перерахунку пенсії необхідно подати особисту заяву, і ця зміна може суттєво підвищити щомісячні виплати завдяки новим показникам середньої заробітної плати.
Особи з інвалідністю, які вже отримують пенсію, мають законну можливість суттєво підвищити розмір щомісячних виплат. Йдеться не про разову доплату, а про зміну механізму нарахування пенсії.
Як збільшити пенсію по інвалідності на тисячу гривень?
Такий ефект досягається завдяки переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Ця можливість передбачена абзацом 3 статті 45 Закону №1058, пише 24 Канал.
Під час цього перерахунку застосовуються нові, більш актуальні показники середньої заробітної плати в Україні, що безпосередньо впливає на кінцеву суму виплат.
Важливо! Фахівці звертають увагу, що багато людей роками отримують нижчі пенсії лише через те, що не подали заяву на перехід на інший вид пенсійного забезпечення
Найбільш вигідно скористатися цією можливістю тим, кому до досягнення пенсійного віку залишається кілька років і хто має достатній страховий стаж.
Хто має право перейти із пенсії по інвалідності на пенсію за віком?
Як зауважує Пенсійний фонд, право на перехід мають особи з інвалідністю всіх груп, за умови офіційного працевлаштування щонайменше протягом двох років перед зверненням до Пенсійного фонду.
Важливо! Варто враховувати, що такий перехід не відбувається автоматично, адже для перерахунку необхідно подати особисту заяву.
На практиці це може дати відчутний фінансовий результат: після зміни виду пенсії щомісячні виплати зростають приблизно на тисячу гривень або більше, а за рік така надбавка перетворюється на значну суму додаткового доходу.
Який розмір пенсій за віком в Україні?
Законодавство встановлює нижню межу пенсійних виплат. Для непрацюючих громадян, які мають право на пенсію, мінімальний розмір забезпечення не може бути меншим за 3 038 гривень. Після досягнення 65-річного віку державні гарантії зростають, і мінімальна пенсія підвищується до 3 758 гривень.
Водночас існує й верхнє обмеження. Максимальна пенсійна виплата не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця межа становить 23 610 гривень.
За офіційними даними, середній розмір пенсії в Україні станом на липень 2025 року досяг 6 410 гривень. Найвищі середні виплати традиційно зафіксовані у столиці, там пенсіонери отримують у середньому 8 856 гривень. Високі показники також мають Донецька область (7 840 гривень) та Дніпропетровська область (7 134 гривні).