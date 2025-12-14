Про це знають не усі: особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на тисячу гривень

Особи з інвалідністю, які вже отримують пенсію, мають законну можливість суттєво підвищити розмір щомісячних виплат. Йдеться не про разову доплату, а про зміну механізму нарахування пенсії.

Як збільшити пенсію по інвалідності на тисячу гривень?

Такий ефект досягається завдяки переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Ця можливість передбачена абзацом 3 статті 45 Закону №1058, пише 24 Канал.

Під час цього перерахунку застосовуються нові, більш актуальні показники середньої заробітної плати в Україні, що безпосередньо впливає на кінцеву суму виплат.

Важливо! Фахівці звертають увагу, що багато людей роками отримують нижчі пенсії лише через те, що не подали заяву на перехід на інший вид пенсійного забезпечення

Найбільш вигідно скористатися цією можливістю тим, кому до досягнення пенсійного віку залишається кілька років і хто має достатній страховий стаж.

Хто має право перейти із пенсії по інвалідності на пенсію за віком?

Як зауважує Пенсійний фонд, право на перехід мають особи з інвалідністю всіх груп, за умови офіційного працевлаштування щонайменше протягом двох років перед зверненням до Пенсійного фонду.

Важливо! Варто враховувати, що такий перехід не відбувається автоматично, адже для перерахунку необхідно подати особисту заяву.

На практиці це може дати відчутний фінансовий результат: після зміни виду пенсії щомісячні виплати зростають приблизно на тисячу гривень або більше, а за рік така надбавка перетворюється на значну суму додаткового доходу.

Який розмір пенсій за віком в Україні?