Кто из украинцев получит 13 пенсию до конца года
- Тринадцатую пенсию в Украине могут получить только родственники умершего пенсионера, которые проживали с ним на день смерти.
- Заявление на получение выплаты нужно подать в ПФУ в течение шести месяцев с даты открытия наследства.
В Украине не все имеют право на так называемую тринадцатую пенсию. Такую выплату могут получить только родственники пенсионера в случае его смерти.
Что такое 13-я пенсия в Украине?
До конца года часть украинцев может получить так называемую 13-ю пенсию. Речь идет не о дополнительной выплате, а о пенсионных средствах, которые остались недополученными после смерти пенсионера, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Такую выплату могут получить члены семьи умершего пенсионера, если они проживали с ним вместе на день смерти. Среди них также нетрудоспособные родственники, которые находились на его иждивении.
Важно! В случае, если на средства претендует несколько членов семьи, сумма делится между ними поровну.
Как получить выплату по смерти пенсионера?
Как объяснили в "Дії", чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в сервисный центр ПФУ или сделать это онлайн через веб-портал электронных услуг. Обратиться нужно в течение шести месяцев с даты открытия наследства.
Выплата поступает на банковский счет заявителя, или же ее можно получить наличными через систему "Быстрая копейка" в отделениях "Ощадбанка".
Какие еще выплаты доступны пенсионерам?
Кроме основной пенсии, в Украине действует ряд доплат для людей старшего возраста. Их размер зависит от возрастной категории и социального статуса пенсионера.
Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет ежемесячно получают доплату в 300 гривен, от 75 до 79 лет выплатят 456 гривен, а граждане старше 80 лет уже 570 гривен.
Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это составляет 944 гривны.
Чтобы получить эту помощь, лицо должно быть в возрасте от 80 лет, находиться на пенсии по возрасту и подтвердить потребность в уходе.