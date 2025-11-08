Кто из украинцев получит 13 пенсию до конца года

В Украине не все имеют право на так называемую тринадцатую пенсию. Такую выплату могут получить только родственники пенсионера в случае его смерти.

Что такое 13-я пенсия в Украине?

До конца года часть украинцев может получить так называемую 13-ю пенсию. Речь идет не о дополнительной выплате, а о пенсионных средствах, которые остались недополученными после смерти пенсионера, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Такую выплату могут получить члены семьи умершего пенсионера, если они проживали с ним вместе на день смерти. Среди них также нетрудоспособные родственники, которые находились на его иждивении.

Важно! В случае, если на средства претендует несколько членов семьи, сумма делится между ними поровну.

Как получить выплату по смерти пенсионера?

Как объяснили в "Дії", чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в сервисный центр ПФУ или сделать это онлайн через веб-портал электронных услуг. Обратиться нужно в течение шести месяцев с даты открытия наследства.

Выплата поступает на банковский счет заявителя, или же ее можно получить наличными через систему "Быстрая копейка" в отделениях "Ощадбанка".

Какие еще выплаты доступны пенсионерам?

Кроме основной пенсии, в Украине действует ряд доплат для людей старшего возраста. Их размер зависит от возрастной категории и социального статуса пенсионера.