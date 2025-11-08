Хто з українців отримає 13 пенсію до кінця року

В Україні не всі мають право на так звану тринадцяту пенсію. Таку виплату можуть отримати лише родичі пенсіонера у разі його смерті.

Що таке 13-та пенсія в Україні?

До кінця року частина українців може отримати так звану 13-ту пенсію. Йдеться не про додаткову виплату, а про пенсійні кошти, які залишилися недоотриманими після смерті пенсіонера, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Таку виплату можуть отримати члени родини померлого пенсіонера, якщо вони проживали з ним разом на день смерті. Серед них також непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні.

Важливо! У разі, якщо на кошти претендує кілька членів сім’ї, сума ділиться між ними порівну.

Як отримати виплату по смерті пенсіонера?

Як пояснили у "Дії", щоб отримати виплату, необхідно подати заяву до сервісного центру ПФУ або зробити це онлайн через вебпортал електронних послуг. Звернутися потрібно протягом шести місяців від дати відкриття спадщини.

Виплата надходить на банківський рахунок заявника, або ж її можна отримати готівкою через систему "Швидка копійка" у відділеннях "Ощадбанку".

Які ще виплати доступні пенсіонерам?

Окрім основної пенсії, в Україні діє низка доплат для людей старшого віку. Їх розмір залежить від вікової категорії та соціального статусу пенсіонера.