Китай угрожает ЕС "последствиями" в ответ на санкции против своих компаний

Накануне в Европейском Союзе наконец единогласно одобрили 20-й пакет санкций против России. Правда, в список попали даже некоторые китайские компании.

Как на новые санкции отреагировал Китай?

В Министерстве торговли азиатской страны не замедлили с ответом. Там выразили "решительный протест", предупредив европейцев о возможных "последствиях", передает Bloomberg.

Напомним, детали 20-го пакета санкций обнародовали еще несколько дней назад. Его ограничения направлены не только против россиян, но и поставщиков высокотехнологичного оборудования из третьих стран.

В частности, Брюссель обвиняет несколько китайских компаний в экспорте товаров двойного назначения для военно-промышленного сектора страны-агрессора.

Уже вечером субботы, 25 апреля, в Пекине выступили с новым заявлением, пишет Reuters. Министерство торговли предупредило, что может прибегнуть к "необходимым мерам" для защиты китайских компаний, а все "последствия" якобы понесет европейская сторона.

(Этот шаг – 24 Канал) противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений,

– отметил представитель ведомства азиатской страны.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Иван Ус объяснил, что эффект санкций против России является накопительным и со временем может критически ударить по ее финансовым возможностям. А вот роль Китая эксперт оценивает сдержанно: Пекин, несмотря на определенную поддержку в военной плоскости, не финансирует страну-агрессора напрямую.

Поэтому без стабильных внешних вливаний ресурс войны для Москвы постепенно будет исчерпываться, и уже в ближайшее время она может столкнуться с серьезными бюджетными трудностями.

