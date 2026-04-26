Китай угрожает ЕС "последствиями" в ответ на санкции против своих компаний
- ЕС включил в 20-й пакет санкций некоторые китайские компании, которые могли поставлять России товары двойного назначения.
- Это вызвало "решительный протест" – в Китае предупредили о готовности принять "необходимые меры" и "последствия" для ЕС.
Накануне в Европейском Союзе наконец единогласно одобрили 20-й пакет санкций против России. Правда, в список попали даже некоторые китайские компании.
Как на новые санкции отреагировал Китай?
В Министерстве торговли азиатской страны не замедлили с ответом. Там выразили "решительный протест", предупредив европейцев о возможных "последствиях", передает Bloomberg.
Напомним, детали 20-го пакета санкций обнародовали еще несколько дней назад. Его ограничения направлены не только против россиян, но и поставщиков высокотехнологичного оборудования из третьих стран.
В частности, Брюссель обвиняет несколько китайских компаний в экспорте товаров двойного назначения для военно-промышленного сектора страны-агрессора.
Уже вечером субботы, 25 апреля, в Пекине выступили с новым заявлением, пишет Reuters. Министерство торговли предупредило, что может прибегнуть к "необходимым мерам" для защиты китайских компаний, а все "последствия" якобы понесет европейская сторона.
(Этот шаг – 24 Канал) противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений,
– отметил представитель ведомства азиатской страны.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Иван Ус объяснил, что эффект санкций против России является накопительным и со временем может критически ударить по ее финансовым возможностям. А вот роль Китая эксперт оценивает сдержанно: Пекин, несмотря на определенную поддержку в военной плоскости, не финансирует страну-агрессора напрямую.
Поэтому без стабильных внешних вливаний ресурс войны для Москвы постепенно будет исчерпываться, и уже в ближайшее время она может столкнуться с серьезными бюджетными трудностями.
Что известно о 20-м пакете санкций?
Его принятие в ЕС планировали ранее – к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Однако процесс затянулся из-за блокирования решения Венгрией.
Нововведения учитывают зависимость России от третьих стран в поставках критически важных компонентов. В частности, санкции введены против 16 компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.
Всего под усиленные экспортные ограничения в отношении товаров, которые способствуют технологическому развитию оборонного сектора страны-агрессора, попало 60 новых субъектов. Часть из них расположена за ее пределами – в Китае, Турции, ОАЭ.