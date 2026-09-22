Не менее 5 ракет по одному объекту: Россия ударила по газу в Полтавской области

В ночь на вторник, 22 сентября, российская армия вновь нанесла удар по газовому объекту в Полтавской области. И без того поврежденный комплекс подвергся серьезным разрушениям.

Каковы последствия атаки?

Оккупанты провели атаку с использованием как минимум пяти баллистических ракет против объекта нефтегазового комплекса, сообщили в "Нафтогазе".

Под удар попали технологические объекты, которые длительное время были остановлены. Их оборудование уже не использовалось после предыдущих российских атак.

Этот объект с 2022 года уже десятки раз подвергался российским атакам, как с помощью дронов, так и ракет, а его оборудование давно и надолго выведено из строя,

– пояснили в компании.

Враг потратил миллионы долларов на запуск дефицитной баллистики, чтобы попасть в пустые цеха. Однако очередной массированный удар привел к критическим разрушениям на газовом предприятии.

Нынешний удар фактически делает невозможным восстановление и функционирование объекта,

– отметили в "Нафтогазе".

Что известно об атаке 22 сентября

Напомним, в ночь на 22 сентября российские войска провели массированную атаку на Полтавскую область. Под ударом оказались промышленные, критически важные и аграрные объекты.

Как сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, в Кременчугском районе повреждения получили промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.

Еще один российский дрон упал на территорию частного агропредприятия в Полтавском районе. Там повреждены хозяйственное здание и сельскохозяйственная техника.

Люди не пострадали.