"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" заявили об ударе по четырем торговым центрам за сутки

Российские атаки вновь затронули магазины сети "Эпицентр". За сутки 25 октября под ударом оказались магазины в 4 городах.

Об этом сообщили в сети "Эпицентр".

Где произошли удары?

За сутки под ударом оказались Харьков, Запорожье, Винница и Полтава. Это продолжение серии атак на торговые объекты сети, которые недавно фиксировались и в других регионах.

В частности, атаки затронули магазины сети "Эпицентр" в четырех городах:

Харькове;

Запорожье;

Винница;

Полтава.

Известно, что утром 25 октября российский беспилотник поразил здание торгового центра "Эпицентр" в Полтаве. На месте попадания вспыхнул пожар, ликвидация последствий атаки продолжается. Ранения получила 52-летняя женщина. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

В Харькове российские войска провели атаку беспилотниками на два района города. Один из дронов попал в торговый центр "Эпицентр" в Основянском районе, другой удар пришелся на гражданское предприятие в Индустриальном районе. На обоих объектах возникли пожары.

По данным ГСЧС Украины, во время ликвидации последствий атаки российские войска нанесли повторные удары по местам работы спасателей. В результате этого ранения получили двое сотрудников ГСЧС, а пожарная автоцистерна была полностью уничтожена. Во время тушения масштабного пожара в торговом центре получил травму еще один спасатель.

Всего в результате этой атаки в Харькове ранения получили четверо человек. Кроме того, в ночь на 25 октября россияне атаковали Новобаварский район города: один человек погиб, еще четверо пострадали.

До этого под атакой также оказались магазины "Эпицентр" в Умани, Киеве, Первомайске, Дубне и Ковеле.