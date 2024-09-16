Кому добавят 300 гривен к пенсии осенью

Известно, что некоторые украинцы могут получать доплаты к пенсии уже осенью. В частности, 300 гривен будет предоставляться определенным категориям пенсионеров, впрочем в зависимости от их возраста.

Кто получит 300 гривен к пенсии

Ежемесячная денежная доплата для пенсионеров определяется в соответствии с их возрастом, в частности, ее размер растет с достижением определенных возрастных рубежей, сообщают в Пенсионном фонде Украины. Причем, доплата начинает начисляться с того дня, когда пенсионер достигает установленного возраста.

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Поэтому, пенсионеры при достижении 70 лет и вплоть до достижения 75 – получают дополнительную выплату в размере 300 гривен. А уже после 75 лет – в размере 456 гривен, а после 80 – 570 гривен. К тому же для получения надбавки не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд. Она начисляется автоматически.

Заметьте! Выплата назначается, если размер пенсии лица не достигает 10 340,35 гривны и независимо от типа пенсии, законодательства, по которому она назначена, продолжительности страхового стажа и факта трудовой деятельности.