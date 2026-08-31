"А-ба-ба-га-ла-ма-га" возобновит работу после потери склада: когда начнутся отправки

Книжное издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" готовится возобновить отправку заказов после сокрушительного удара со стороны россиян на прошлой неделе. Компания уже нашла новый склад для своей продукции.

Когда возобновятся отправки

О важном обновлении издательство сообщило на своей странице в инстаграме.

В настоящее время команда "А-ба-ба-га-ла-ма-га" обустраивает новый склад и перевозит туда книги. Именно после завершения этих работ планируется постепенно возобновить отправку заказов.

В издательстве отметили, что надеются начать отправку книг уже в ближайшее время.

У нас есть важная информация о возобновлении работы. Мы нашли новый склад, сейчас активно готовим его и загружаем книгами. Надеемся, что уже со следующей недели снова начнем отправлять заказы,

– говорится в сообщении.

Также в "А-ба-ба-га-ла-ма-га" поблагодарили читателей за поддержку и заказы книг.

Это очень важно для нас,

– подчеркнули в издательстве.

Что известно об атаке на склад

Напомним, в ночь на 28 августа российская армия нанесла удар по складу издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

В результате этой атаки был уничтожен склад, откуда непосредственно рассылались издания компании. Сгорело много разнообразных книг на большую сумму.

В издательстве предупредили о возможных задержках с отправкой заказов.

К слову, тогда от вражеской атаки пострадало не только "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Как сообщил владелец сети книжных магазинов Readeat Дмитрий Феликсов, дрон нанес удар по складу, где хранились книги многих украинских издателей, в частности, его компании, Book.ua и т. д.

Также во время той атаки загорелся склад Vivat в Святопетровском районе Киева. Все книги, которые там находились, сгорели.