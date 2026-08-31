Коли відновляться відправлення

Важливе оновлення видавництво повідомило на своїй сторінці в Instagram.

Наразі команда "А-ба-ба-га-ла-ма-га" облаштовує новий склад і перевозить туди книжки. Саме після завершення цих робіт планують поступово відновити відправлення замовлень.

У видавництві зазначили, що сподіваються розпочати надсилання книжок вже найближчим часом.

Маємо важливу інформацію про відновлення роботи. Ми знайшли новий склад, зараз активно готуємо його та завантажуємо книжками. Сподіваємося, уже з наступного тижня знову почнемо відправляти замовлення,

– йдеться у повідомленні.

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Також у "А-ба-ба-га-ла-ма-га" подякували читачам за підтримку та замовлення книжок.

Це дуже важливо для нас,

– наголосили у видавництві.

Що відомо про атаку на склад

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська армія завдала удару по складу видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Внаслідок тієї атаки був знищений склад, звідки безпосередньо розсилали видання компанії. Згоріло багато різноманітних книжок на велику суму.

У видавництві попередили про можливі затримки з відправленням замовлень.

До слова, тоді від ворожої атаки постраждало не лише "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Як повідомив власник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов, дрон вдарив по складу, де зберігалися книги багатьох українських видавців, зокрема, його компанії, Book.ua тощо.

Також під час тієї атаки зайнявся склад Vivat у Святопетрівському у Києві. Усі книжки, які були там, згоріли.