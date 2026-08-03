Венгрия получила короткую передышку: остановку единственной АЭС отложили

Венгрия пока избежала полной остановки единственной атомной электростанции "Пакш", которая оказалась под угрозой из-за рекордного обмеления Дуная. Однако уже в конце недели ее могут отключить.

Почему отложили остановку АЭС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что АЭС, вероятно, еще будет работать на пониженной мощности в понедельник и вторник, пишет Reuters.

По словам главы правительства, в течение этих двух дней, возможно, сможет продолжить работу последняя турбина, вырабатывающая 240 мегаватт электроэнергии.

Это очень хорошая новость, ведь полной остановки станции удастся избежать в один из дней с самым высоким потреблением электроэнергии,

– подчеркнул Мадьяр.

Впрочем, ситуация остается критической. Уровень воды в Дунае, которую используют для охлаждения реакторов, продолжает падать. Поэтому позже на этой неделе АЭС могут полностью остановить.

В настоящее время станция мощностью 2 гигаватта, которая обычно обеспечивает около половины потребностей страны в электроэнергии, работает лишь чуть более чем на 10%.

Как Венгрия экономит электроэнергию

Из-за постепенного сокращения выработки на АЭС власти планируют увеличить импорт электроэнергии, ведь из-за жары потребление растет.

Самые критические пять дней начинаются именно сейчас... Энергосистема и система водоснабжения испытывают все большую нагрузку,

– предупредил Мадьяр.

В то же время премьер добавил, что после обращения правительства население и бизнес добровольно сократили потребление электроэнергии. Всего за один день нагрузка на энергосистему уменьшилась на 700 мегаватт – примерно столько производит полтора энергоблока "Пакш".

К экономии присоединяются и большие компании. В частности, фармацевтический производитель Richter объявил, что в течение следующих трех недель сократит собственное потребление электроэнергии более чем вдвое.

Также компания будет ежедневно поставлять в сеть 4 мегаватта электроэнергии, произведенной на своей солнечной электростанции.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Петер Мадьяр предупредил, что Венгрия оказалась на пороге энергетического кризиса, потому что АЭС "Пакш", возможно, придется с понедельника остановить из-за меления Дуная.