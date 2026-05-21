"Удачный" визит: Путин обвалил акции Газпрома, пытаясь продать газ Пекину

После визита российского диктатора Владимир Путина в Китай акции газового монополиста Газпром резко обвалились. Инвесторы отреагировали на провал переговоров с Си Цзиньпином о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2".

Как обвалились акции Газпрома?

На вечер среды бумаги "Газпрома" на Московской бирже упали на 3,5% – до 119,06 рубля за акцию, Компания возглавила антирейтинг по темпам падения среди всех "голубых фишек" российского рынка, пишет The Moscow Times.

Инвесторы ожидали конкретики по "Силе Сибири-2", но снова получили неопределенность,

– объяснили аналитики "СберИнвестиций" резкое падение акций.

В итоге за день газовый монополист России потерял около 100 миллиардов рублей капитализации. А по сравнению с уровнем на начало поездки Путина в Китай – более 120 миллиардов рублей, то есть около 1,75 миллиарда долларов.

Вместе с Газпромом пострадала и компания ТМК, акции которой упали еще больше – на целых 6%. Дело в том, что она должна была поставлять трубы большого диаметра для "Силы Сибири-2".

Инвесторы рассматривали ее как одного из возможных бенефициаров проекта. Но решения по газопроводу нет, а значит, нет и большого заказа,

– отметили экономисты.

Более того, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, под давлением из-за не очень удачного визита главы Кремля в Пекин оказался весь рынок.

Индекс Московской биржи, объединяющий около сорока крупнейших компаний России, завершил день падением на 1%. Просели акции таких гигантов, как:

"Роснефть" – на 2%;

"Газпромнефть" – на 1,5%;

"Новатэк" – на 1,3%.

На рынок давит отсутствие конкретных итогов переговоров между Россией и КНР,

– уверен Чернов.

Почему акции российских компаний падают?

Путин поехал в Китай, надеясь, что нестабильность на газовых рынках из-за войны на Ближнем Востоке, заставит главу КНР Си Цзиньпина согласиться на строительство трубопровода "Сила Сибири-2".

Этот газопровод, напомним, должен соединить Китай и Россию и обеспечить последней дополнительные доходы на десятилетия.

Однако, очевидно, китайский лидер, пока не согласился реализовать этот проект, пишет The Washington Post. В перечне из 40 документов, подписанных по итогам визита, ни один не касается нефтегазового сотрудничества. Также в них нет ни одного упоминания о "Силе Сибири-2".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков запуска строительства газопровода пока нет, есть лишь некое "общее представление".

Фактически президент во время переговоров сказал, что уже существует общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2",

– сказал Песков.

По словам Пескова, якобы стороны должны согласовать еще "некоторые детали" по "Силы Сибири-2".

Почему газопровод важен для Газпрома?

Газопровод "Сила Сибири-2" критически нужен "Газпрому" и России в целом, поскольку она почти потеряла европейский рынок после начала полномасштабной войны.

Разговоры о его строительстве ведутся уже более 10 лет, но старт проекта все откладывают. За это время "Газпром" только сумел подписать меморандум о реализации проекта с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) в сентябре 2025 года.

Далее же "Сила Сибири-2" забуксовала. Главным камнем преткновения для нового газопровода остается цена газа, который должны поставлять по этому маршруту.

Как рассказал 24 Каналу в комментарии исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Китай хочет, чтобы Россия поставляла ему газ по внутрироссийским ценам, которые значительно ниже мировых, но Газпром против.

Важно! В марте 2026 года на фоне войны в Иране Китай заявлял о намерении все же реализовать проект газопровода во время нового пятилетнего плана. Однако пока не спешит это делать.

Что известно о газопроводе "Сила Сибири-2"?

"Сила Сибири-2" – это большой инфраструктурный проект газопровода, который должен соединить Россию с Китаем через территорию Монголии. Общая длина маршрута составит примерно 6,7 тысяч километров, из которых около 2,7 тысяч километров будут проходить по территории России.

Проект рассчитан на долгосрочную эксплуатацию. Предполагается, что газопровод сможет ежегодно транспортировать до 50 миллиардов кубометров природного газа в течение около 30 лет.

Таким образом Москва рассчитывает существенно расширить поставки энергоносителей на китайский рынок и частично компенсировать потерю других направлений экспорта.