Нужно ли возвращать акциз на горючее: все "за" и "против" решения

Акциз на горючее в ближайшее время могут вернуть. Решение достаточно контроверсионное: с одной стороны, возвращение акциза необходимо для наполнения бюджета, с другой – некоторые считают инициативу вредной как для государства, так и для автомобилистов.

Обо всех "за" и "против" такого решения читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Спасти государственный бюджет

В марте на фоне дефицита горючего, что явилось результатом уничтожения россией нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих мощностей в Украине, правительство для поддержки бизнеса ввело нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снизило НДС с 20% до 7%.

Уже в апреле на фоне проблем с наполнением государственного бюджета, парламент хотел вернуть налоги, но впоследствии народные депутаты отказались от этой инициативы.

Но 14 августа правительство все-таки внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Основная причина – катастрофическое падение доходов бюджета .

Как отмечается в пояснительной записке к документу, государственный дорожный фонд лишен источников формирования. А прогнозный объем поступления средств из оставшихся источников составляет около 0,1% от объема, предусмотренного госбюджетом.

И это при том, что, по данным "Консалтинговой группы А-95", до войны нефтяные акцизы давали до 70 миллиардов гривен или до 2,25 миллиарда евро в год (по курсу того года). Плюс НДС на акциз – еще 0,45 миллиарда евро. Довоенные ставки акциза равнялись соответственно: 213 евро за 1000 литров – на бензин, 139 евро – дизель, 52 евро – сжиженный газ.

Правительственным законопроектом предлагается возобновить акцизный сбор по всем видам автомобильного топлива. Однако восстановить частично, а именно – ввести унифицированную ставку акциза на все виды топлива в размере 100 евро за 1000 литров.

При этом повышение налога на добавленную стоимость с действующих льготных 7% до довоенных 20% пока не планируется.

Эффект от акциза

В Министерстве инфраструктуры подсчитали, что благодаря частичному возвращению акцизного налога на топливо, бюджет получит дополнительные 2-3 миллиарда гривен ежемесячно.

В правительстве констатируют, что ситуация на рынке горючего стабилизировалась – топливо есть во всех сетях АЗС и во всех регионах. А значит, самое время возвращать налоги. В Минэкономики считают, что частичное возвращение акциза не приведет к удорожанию топлива для конечного потребителя.

Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, очень нужные для экономики. Итак, нужен источник для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд. Частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов. Мы надеемся, что введение акциза негативно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны почувствовать,

– подчеркнул в эфире телеканала "Первый" первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Мнения экспертов относительно возможного подорожания топлива и ожидаемых поступлений в государственный бюджет расходятся. А инициаторы законопроекта не предоставили соответствующие расчеты.

Pro акцизы

Как сообщил 24 каналу директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, уже ни для кого не секрет, что происходит в государственных финансах. Воюющая страна нуждается в деньгах. Налоги на топливо – существенный канал бюджетных поступлений любой европейской страны. В марте цена нефти прыгнула до 140 долларов за баррель, и ценники на бензин полезли вверх – тогда правительство Украины решило поддержать потребителей, отменив налоги. Таким же образом, потребителей поддержали правительства Польши, Германии, Франции. Сегодня же цена нефти – 92 доллара за баррель. И это ниже довоенного уровня. Соответственно, есть возможность вернуть налоги хотя бы частично, чтобы пополнить государственные финансы.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" По нашим расчетам, базирующимся на объемах потребления горючего, речь идет о 3,4 миллиарда гривен в месяц акцизных поступлений в госбюджет. Это при условии введения унифицированной ставки акциза 100 евро за 1000 литров топлива.

Зеленый свет унифицированной ставке

По мнению эксперта, независимо от того, какое горючее используется, все должны платить одинаковые акцизы.

Представьте: есть два автомобиля "Ланос" – один на бензине, другой на газе. Почему владелец авто на бензине должен платить акцизу в четыре раза больше, чем владелец авто на газе, как это было до отмены акцизов?

– объясняет свою позицию собеседник 24 канала, добавляя, что сжиженный газ является обычным горючим, которое, как и бензин, получают в результате нефтепереработки.

По его словам, это миф, в частности созданный лоббистами, что газ – это волшебное топливо, которое является альтернативой традиционным видам топлива. Это обычное топливо. И непонятно, почему человек, не захотевший устанавливать на авто газовое оборудование, должен платить больше, чем те, кто, так сказать, решил снизить свою налоговую нагрузку.

Многие годы в Украине стимулировали использование сжиженного газа, в частности за счет низших акцизов. Это действительно позволило нарастить объем потребления этого газа, констатирует эксперт. Сейчас у Украины более диверсифицированная модель рынка. Благодаря этому во время нынешнего топливного кризиса значительно легче удалось наладить поставки в страну газа, а не бензина или дизеля.

И главное, убежден Куюн, – унифицированная ставка акциза не снизит эффективность использования сжиженного газа.

Да, сегодня бензин стоит 50 гривен за литр, сжиженный газ – 26–27 гривен за литр. По нашим расчетам, при внедрении унифицированной ставки, цена бензина останется неизменной (путем падения цены нефти на мировом рынке), а сжиженный газ будет стоить 27–28 гривен за литр. То есть, цены не изменятся. Обратите внимание, мы и сейчас имеем унифицированную ставку акциза, просто она равна нулю. И что это сделало сжиженный газ непривлекательным или как-то повредило потребителям газа? – Нет,

– убеждает эксперт.

Должна ли зависеть величина ставки акциза от калорийности или энергетической ценности топлива? Калорийность газа меньше, чем у бензина или дизеля. Практика показывает, что экономическая целесообразность использования сжиженного газа сохраняется до тех пор пока цена газа не превышает 80% от цены бензина или дизеля. То есть если бензин стоит 50 гривен за литр, то газ должен стоить не более 40. Если же цена газа выше, то выгоднее ездить на бензине. И здесь все очевидно.

Европа нам не пример

В полемике по акцизам часто апеллируют к европейской практике. Но надо помнить, что в Европе объемы потребления сжиженного газа минимальны. Соответственно европейцы могут устанавливать на газ минимальные ставки. А в Украине 30% топлива, которое продается на автозаправочных станциях, это сжиженный газ. Фактически в Украине есть топливный оффшор, куда убегают люди, чтобы не платить налоги, констатирует директор "А-95".

Почему такие низкие налоги в Европе? Начиная с 2003 года, европейцы пытаются таким образом стимулировать потребление сжиженного газа. Но богатые европейские потребители не оценили преимущества дешевого сжиженного газа, в отличие от украинцев. Украина же 15 лет низкими налогами стимулировала рынок сжиженного газа. И добилась своего – сейчас мы занимаем первое место в мире по использованию сжиженного газа на транспорте.

Но хватит! Те, кто даже пару лет назад установил на свой автомобиль газовое оборудование, уже отбил его цену и начал экономить. И будет экономить в дальнейшем, потому что газ сам по себе дешевле бензина. И даже после введения унифицированного акциза эта экономия будет сохраняться. Просто все автомобилисты будут платить по 4 гривны акциза за литр топлива,

– убежден Куюн.

Он считает это справедливым: "Почему во время войны владельцы авто на бензине профинансируют за счет акциза покупку, условно говоря, четырех бронежилетов, а владельцы авто на газе – только одного бронежилета".

Чего ждать осенью

Основными факторами ценообразования на нефтепродукты в Украине мировые цены на нефть и курс гривны к доллару. Чтобы спрогнозировать цены на топливо осенью, нужно понимать, какова будет цена нефти и курс доллара, говорит эксперт.

Если, условно говоря, завтра ввести унифицированную ставку акциза, цены на топливо не изменятся. Закупочная стоимость снизилась на 4 гривны, а налоговая составляющая вырастет с 0 до 4 гривен за литр. Если мировые цены на нефть будут сохраняться на уровне 92 долларов за баррель, то в Украине цена топлива имеет потенциал для снижения путем насыщения рынка. Введение акциза именно сейчас – очень своевременное решение правительства,

– уверяет собеседник 24 канала.

На самом деле никто не хочет, чтобы налоги возвращались – ни аграрии, ни промышленники, ни газовики. Никто не желает платить налоги. Но это нужно делать!

Contra акцизы

Противоположных взглядов на инициативу правительства по возобновлению акцизов на топливо придерживается эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Своими доводами он поделился с 24 каналом.

По его мнению, в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если говорить об этом идиотском законопроекте (инициативу Кабмина по введению унифицированного акциза на топливо – ред.), то он высосан из пальца. И этот расчет не стоит бумаги, на которой она сделана. На самом деле этот законопроект направлен не на то, чтобы восстановить поступления в государственный бюджет, а на увеличение доходов так называемых системных операторов, которые сейчас и так самые большие за весь период начиная с 90-х годов.

Как увеличатся доходы крупных игроков рынка? – Путем вытеснения с рынка тех участников, которые сейчас отбирают деньги у системных операторов, торгуя сжиженным нефтяным газом, объемы реализации которого в прошлом году были сравнимы с объемами реализации бензина.

Системные операторы, торгуя так называемым именным бензином, то есть бензином А-95 улучшенным, тем, который имеет название, отличное от А-95, сейчас с продажи каждого литра более 13 гривен. В то время как торгуя сжиженным нефтяным газом они могут зарабатывать максимум 2 гривны на литре. Понятно, что им невыгодно торговать сжиженным нефтяным газом.

Под видом возврата налогов для увеличения доходов государственного бюджета на сжиженный нефтяной газ вводится такой же налог, как и бензин. Торговля сжиженным газом станет невыгодной, с рынка уйдут все маленькие компании, которые им сейчас торгуют. Это приведет к тому, что те, кто сейчас ездит на газ, перейдут на бензин и будут покупать его втрое у этих самых так называемых системных операторов. И все это – под соусом наполнения бюджета,

– уверяет эксперт.

По его словам, инициатором правительственного законопроекта являлись именно системные операторы топливного рынка. Речь идет о Нефтегазовой ассоциации Украины. И именно ими сделаны все расчеты, легшие в основу упомянутого документа. Эти расчеты, в частности, доказывают, что введение акциза никак не повлияет на цену топлива.

Но ведь это чушь. Потому что это значит, что у нас есть такие альтруистические операторы рынка, которые из своего кармана будут платить украинскому государству в виде налога по 5 гривен из 13 гривен заработка на каждом проданном литре топлива… Но это просто смешно,

– аргументирует собеседник 24 канала.

В свою очередь, 24 канал направил запрос в Нефтегазовую ассоциацию Украины относительно того, проводились ли подобные расчеты. К моменту выхода статьи ответ еще не был получен. 24 канал готов опубликовать соответствующие расчеты при их получении.

По словам Геннадия Рябцева, системные операторы якобы готовы даже отказаться от продажи сжиженного газа ради большей прибыли от продаж бензина и дизеля. Подтверждением тому являются их недавние заявления о том, что Украине следует отказаться от приобретения сжиженного нефтяного газа и бензина А-92, оставив на рынке всего два вида топлива: дизельное топливо стандарта Евро-5 и бензин А-95 стандарта Евро-5.

Сжиженного газа вообще не будет. Им будет невыгодно торговать. Введение налога съест маржу, которая сейчас равняется примерно 2 гривнам на литре газа. А введение налога уменьшит ее копеек до 50. Добавление же суммы налога к стоимости газа сделает невыгодным его использование по сравнению с бензином, потому что разница в цене станет меньше 15%. Это полностью убьет газовый сегмент топливного рынка. Вдребезги!,

– считает эксперт.

Цыплят по осени считают

В случае введения унифицированной ставки акциза, мы увидим изменения цен на автозаправочных станциях уже в октябре. Но к тому времени могут вырасти закупочные цены на европейское топливо в ожидании эмбарго российской нефти. На цену горючего будет влиять возможная девальвация гривны. Кроме того, если топлива будет недостаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, цены продолжат расти.

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Но это еще не все, предупреждает собеседник 24 канала. Следует ожидать еще одного важного последствия. На сжиженном газе ездит абсолютное большинство коммерческого транспорта. Это означает, что автоматически удорожают все продукты питания в результате увеличения себестоимости перевозок.

Повышение цен ощутят в первую очередь рядовые потребители, малый бизнес и аграрии.

Выиграют от повышения цен, условно говоря, пятеро владельцев крупного бизнеса, проживающих сейчас за пределами Украины, хотя являются военнообязанными,

– намекает Рябцев.

Что это даст государственному бюджету

Эксперт убежден: если посчитать потенциальные потери бюджета, связанные с введением унифицированного акциза, то, скорее всего, никакого увеличения доходов бюджета ждать не стоит. Это не значит, что налоги вообще не нужно возвращать. Их нужно возвращать, но следует руководствоваться хотя бы тем же европейским опытом, на который все ссылаются на словах, а на самом деле не принимают его во внимание.

Я имею в виду не абсолютное значение ставок налогов, рекомендованных странам-членам ЕС, а соотношение между этими ставками. Самые высокие ставки должны быть для дизельного топлива, чуть ниже – для бензина, и гораздо ниже – для сжиженного газа. Это отвечает и международным обязательствам Украины в соответствии с соглашением об Ассоциации, и экологическим обязательством по уменьшению выбросов как токсичных веществ, так и парниковых газов, и, по существу, лучшим европейским практикам,

– говорит он.

При этом должен находиться полноценный контроль на рынке. "Это ненормально, когда за средства всех налогоплательщиков несколько системных, в "кавычках", операторов получают сверхприбыли. Они навязывают в том числе армии топливо, которое ей не нужно. Потому что абсолютному большинству военной техники не нужно топливо стандарта Евро– 5. Дизель-генераторам, использующим объекты критической инфраструктуры, не требуется дизельное топливо Евро-5", – уверяет Геннадий Рябцев.

Кроме того, реализовываться топливо должно с наценкой не выше, чем в европейских государствах. В Европе маржа операторов розничного топливного рынка составляет около 3-5%, а в Украине доходит до трети отпускной цены.