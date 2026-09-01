Замороженные миллиарды России: почему Бельгия блокирует деньги для Украины и что будет с финансированием

Европейские партнеры вновь столкнулись с серьезным препятствием в вопросе финансовой поддержки нашего государства. Судьба огромного массива вражеских средств оказалась в заложниках политического упрямства одной страны.

Почему европейские миллиарды для Украины вновь оказались под угрозой

Европейские партнеры вновь столкнулись с серьезным препятствием в вопросе финансовой поддержки нашего государства, что сообщает "Радио Свобода". Судьба огромного массива вражеских средств оказалась в заложниках политического упрямства одной страны.

Несмотря на недавние призывы Швеции, Нидерландов, Испании и Польши, Европейская комиссия пока не разрабатывает новых механизмов конфискации замороженных российских активов. Главным препятствием остается категорическая позиция правительства Бельгии, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится львиная доля этих средств – около 190 миллиардов евро.

Бельгийские чиновники открыто заявляют, что не собираются менять свое решение из-за страха перед судебными исками со стороны Москвы и возможными рисками для финансовых рынков. "Этот вопрос не подлежит обсуждению, дверь закрыта... Наш премьер-министр Барт де Вевер будет стоять на своем", – резко ответил изданию Euroactiv министр обороны Бельгии Тео Франкен. Европейские дипломаты отмечают, что именно бельгийцы первыми слили в СМИ письмо от четырех стран-союзниц, чтобы быстро мобилизовать оппозицию против этой идеи.

Повлияет ли задержка на украинский бюджет

Для Украины это вопрос выживания, ведь президент Владимир Зеленский уже заявил о дефиците государственного бюджета на этот год в размере 27 миллиардов долларов. Перекрыть эту финансовую дыру можно либо конфискованными российскими деньгами, либо ускорением выделения траншей из 90-миллиардного кредита ЕС. Однако европейские чиновники скептически относятся к авансовым платежам, поскольку это может создать еще больший дефицит на 2027 год, на который для нашего государства запланировано 45 миллиардов евро.

Дискуссии вокруг вражеских денег продолжаются уже не первый месяц. Напомним, прошлой зимой планы профинансировать Украину за счет активов российского центробанка уже провалились именно из-за вето Бельгии, как уже сообщалось ранее. Тогда Евросоюз выбрал компромиссный вариант: вместо полной конфискации самих активов союзники договорились использовать только доходы от них для обеспечения кредита на 50 миллиардов евро, согласованного в 2024 году.

Несмотря на жесткое сопротивление Брюсселя, источники в ЕС уверяют, что идею конфискации не стоит считать окончательно "мертвой". Новый раунд горячих дискуссий о финансировании украинской армии и социальной сферы состоится 2 сентября во время встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии. А уже в октябре начнутся переговоры по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы, в котором для Украины предлагается заложить до 100 миллиардов евро.

Кстати, четыре страны Евросоюза пытаются возродить идею использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Однако Бельгия, где хранится большая часть этих средств, не отступает от своей прежней позиции.