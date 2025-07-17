В Украине изменят внешний вид упаковки алкоголя и табачных изделий

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка маркировки алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины". В частности легальность каждого подобного изделия можно будет проверить самостоятельно.

Почему в Украине изменится оформление упаковки алкоголя и сигарет?

С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического элемента (DataMatrix кода), пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Его будут наносить на каждую отдельную пачку сигарет или бутылку алкогольного напитка, или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах. Таким образом внедрение электронных марок:

повысит уровень прослеживаемости оборота подакцизных товаров;

обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации;

будет способствовать сокращению теневого оборота алкоголя и табачных изделий.

Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в государственный бюджет,

– добавили в Минфине.

Кроме того, потребитель сможет проверить легальность товара через приложение. Это станет возможным благодаря тому, что вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования.

Обратите внимание! Принятое постановление является продолжением запуска Электронной системы оборота подакцизных товаров, тестирование которой продолжается с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.