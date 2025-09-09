Британская Anglo American и канадская Teck Resources договорились о слиянии, в результате которого будет создан один из крупнейших в мире производителей меди. Новая компания сохранит листинг в Лондоне, но перенесет штаб-квартиру в Канаду.

Почему Anglo American и Teck Resources решили объединиться?

Как отмечается, в результате объединения двух конкурирующих компаний появится глобальная медная группа стоимостью 53 миллиарда долларов. При этом компании признают, что сделка может повлечь сокращение персонала, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Anglo American.

Стороны заявили, что это крупнейшее объединение в отрасли за последнее десятилетие и что оно приведет к созданию одного из крупнейших производителей меди в мире.

В прошлом году Anglo American сумела отбить несколько попыток поглощения со стороны более крупного конкурента BHP, что заставило ее провести радикальную реструктуризацию бизнеса.

Это объединение создает мирового лидера по добыче критически важных полезных ископаемых, обладающего целеустремленностью, гибкостью, возможностями и культурой, которые всегда отличали обе компании

– отметил генеральный директор Anglo Дункан Ванблад.

Как отмечается, руководство и топ-менеджмент будут работать в Канаде, а глобальная штаб-квартира расположится в Ванкувере. При этом что в Канаде не будет сокращений рабочих мест.

Важно! Anglo American сохранит основной листинг акций на Лондонской фондовой бирже и сохранит корпоративные офисы в Лондоне и Йоханнесбурге. Дополнительно бумаги компании будут торговаться в Торонто и Нью-Йорке.

Как будет проходить слияние?

Слияние планируется завершить в течение 12-18 месяцев после одобрения регуляторов. По прогнозам, оно позволит ежегодно экономить до 800 миллионов долларов в течение первых четырех лет.

Примечательно! Около 60 миллионов этой суммы будет приходиться на оптимизацию совета директоров и главного офиса, что может привести к сокращению части управленческого персонала. Еще 150 миллионов ожидается сэкономить путем снижения накладных расходов и устранения дублирующих функций.

В рамках сделки акционеры Anglo получат 62,4% нового бизнеса, а акционеры Teck - 37,6%. Совокупная капитализация компании превысит 53 миллиарда долларов.

Горнодобывающие компании стремятся усилить позиции в медном сегменте, поскольку этот металл играет важную роль в производстве электромобилей, развитии возобновляемой энергетики и работе дата-центров.

Интересно! Эта сделка станет одной из крупнейших в истории горнодобывающей отрасли. Более масштабным было только слияние Glencore и Xstrata в 2013 году стоимостью 90 миллиардов долларов.

Во вторник утром акции Anglo в Лондоне подорожали на 5%, а бумаги Teck, торгующиеся во Франкфурте, прибавили почти 22%.

Что важно знать о рынке меди?