Чому Anglo American та Teck Resources вирішили об'єднатися?

Як зазначається, в результаті об'єднання двох конкуруючих компаній з'явиться глобальна мідна група вартістю 53 мільярди доларів. При цьому компанії визнають, що угода може спричинити скорочення персоналу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Anglo American.

Дивіться також Не тільки золото: які метали коштують дорого

Сторони заявили, що це найбільше об'єднання в галузі за останнє десятиліття і що воно призведе до створення одного з найбільших виробників міді у світі.

Минулого року Anglo American зуміла відбити кілька спроб поглинання з боку більшого конкурента BHP, що змусило її провести радикальну реструктуризацію бізнесу.

Це об'єднання створює світового лідера з видобутку критично важливих корисних копалин, що володіє цілеспрямованістю, гнучкістю, можливостями та культурою, які завжди відрізняли обидві компанії

– зазначив генеральний директор Anglo Дункан Ванблад.

Як зазначається, керівництво і топменеджмент працюватимуть в Канаді, а глобальна штаб-квартира розташується у Ванкувері. При цьому що в Канаді не буде скорочень робочих місць.

Важливо! Anglo American збереже основний лістинг акцій на Лондонській фондовій біржі та збереже корпоративні офіси в Лондоні та Йоганнесбурзі. Додатково папери компанії будуть торгуватися в Торонто і Нью-Йорку.

Як буде проходити злиття?

Злиття планується завершити протягом 12-18 місяців після схвалення регуляторів. За прогнозами, воно дозволить щорічно економити до 800 мільйонів доларів протягом перших чотирьох років.

Примітно! Близько 60 мільйонів цієї суми припадатиме на оптимізацію ради директорів і головного офісу, що може призвести до скорочення частини управлінського персоналу. Ще 150 мільйонів очікується заощадити шляхом зниження накладних витрат і усунення дублювальних функцій.

В рамках угоди акціонери Anglo отримають 62,4% нового бізнесу, а акціонери Teck — 37,6%. Сукупна капіталізація компанії перевищить 53 мільярди доларів.

Гірничодобувні компанії прагнуть посилити позиції в мідному сегменті, оскільки цей метал відіграє важливу роль у виробництві електромобілів, розвитку відновлюваної енергетики та роботі дата-центрів.

Цікаво! Ця угода стане однією з найбільших в історії гірничодобувної галузі. Більш масштабним було тільки злиття Glencore і Xstrata у 2013 році вартістю 90 мільярдів доларів.

У вівторок вранці акції Anglo в Лондоні подорожчали на 5%, а папери Teck, що торгуються у Франкфурті, додали майже 22%.

Що важливо знати про ринок міді?