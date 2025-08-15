Обязанности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов временно возложили на Ярославу Максименко. Она имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере.

Почему назначили нового главу АРМА?

В рамках реформы временно назначили нового руководителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на АРМА.

Реформа, в частности, вводит новые правила отбора Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) на открытом конкурсе с участием международных экспертов. До избрания нового руководителя по результатам этого конкурса обязанности Председателя будет исполнять Ярослава Максименко.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, Ярослава Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом.

Так, первоочередными задачами для АРМА сейчас является проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя. Арестованные активы должны эффективно работать на нужды государства и обороны,

– говорит Соболев.

Что известно о Ярославе Максименко?

Ярослава Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики.

До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Минэкономики, координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами.

Была одной из ключевых разработчиков и координаторое корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года назначена на должность заместителя Председателя по вопросам европейской интеграции АРМА.

Напомним, что до этого АРМА возглавляла Елена Дума. Она подала заявление на увольнение из-за реформы АРМА, а именно вступления в силу закона об усилении институциональной способности АРМА и подготовку к международному аудиту.