Атака дронов: почему Россия увеличивает импорт бензина из Беларуси

Украинские дроны продолжают атаковать НПЗ на территории России. Кремль делает все, чтобы избежать повторного топливного кризиса.

Что известно о российском импорте бензина

В марте России пришлось увеличивать импорт бензина из Беларуси. Это необходимо для того, чтобы на российском рынке снова не возник значительный дефицит.

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Атаки украинских беспилотников на НПЗ создают трудности для россиян, в частности потому, что в результате атак предприятия нуждаются в срочном внеплановом ремонте. Обычно именно Россия экспортирует топливо. Однако в марте ситуация кардинально изменилась.

С 1 марта экспорт бензина из России прекращен. А вот импорт топлива из Беларуси только в первой половине месяца достиг 3 тысячи тонн.

Как Россия избегает кризиса

Еще в прошлом году в период с августа по октябрь в России возникал дефицит топлива. Эта ситуация привела к росту стоимости бензина. В этом году Кремль хочет избежать такого кризисного положения.

Только за февраль Россия импортировала из Беларуси 590 тонн топлива. Для сравнения: в январе это значение было нулевым.

что в сейчас Беларусь настроена экспортировать топливо именно на международный рынок. В свою очередь, Россия, чтобы изменить это, может предложить белорусскому правительству увеличение поставок нефти.