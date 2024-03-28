Що відомо про російський імпорт бензину
У березні Росії довелось збільшувати імпорт бензину з Білорусі. Це необхідно для того аби на російському ринку знову не виник значний дефіцит.
Читайте також Завершення опалювального сезону: коли українцям відключать тепло
Атаки українських безпілотників на НПЗ створюють труднощі для росіян, зокрема тому, що внаслідок атак, підприємства потребують термінового позапланового ремонту. Зазвичай саме Росія експортує паливо. Однак, у березні ситуація кардинально змінилась.
З 1 березня експорт бензину з Росії припинено. А от імпорт палива з Білорусі лише у першій половині місяця сягнув 3 тисяч тонн.
Як Росія уникає кризи
Ще торік в період серпня по жовтень у Росії виникав дефіцит палива. Ця ситуація спричинила зростання вартості бензину. Цьогоріч Кремль хоче уникнути такого кризового положення.
Лише за лютий Росія імпортувала з Білорусі 590 тонн палива. Для порівняння, у січні це значення було нульовим.