Що відомо про російський імпорт бензину

У березні Росії довелось збільшувати імпорт бензину з Білорусі. Це необхідно для того аби на російському ринку знову не виник значний дефіцит.

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Атаки українських безпілотників на НПЗ створюють труднощі для росіян, зокрема тому, що внаслідок атак, підприємства потребують термінового позапланового ремонту. Зазвичай саме Росія експортує паливо. Однак, у березні ситуація кардинально змінилась.

З 1 березня експорт бензину з Росії припинено. А от імпорт палива з Білорусі лише у першій половині місяця сягнув 3 тисяч тонн.

Як Росія уникає кризи

Ще торік в період серпня по жовтень у Росії виникав дефіцит палива. Ця ситуація спричинила зростання вартості бензину. Цьогоріч Кремль хоче уникнути такого кризового положення.

Лише за лютий Росія імпортувала з Білорусі 590 тонн палива. Для порівняння, у січні це значення було нульовим.

Цікаво, що у зараз Білорусь налаштована експортувати паливо саме на міжнародний ринок. Своєю чергою, Росія, аби змінити це, може запропонувати білоруському уряду збільшення поставок нафти.