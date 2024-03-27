У Харкові опалювальний сезон мав завершитись 26 березня. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що це вимушене рішення, прийняте через обстріл громади 22 числа.

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Комунальники активно працювали над відбудовою пошкодженої системи. Однак, певна частина комунікацій усе ж не підлягає відновленню.

У Києві опалювальний сезон вирішили закінчити 28 березня. На це вплинуло значне підвищення температури повітря.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що попри ворожі обстріли, енергосистема вистояла і теперішній опалювальний сезон пройшов успішно. Київський міський голова наголосив, що відключення теплопостачання відбуватиметься протягом декількох днів.

28 березня має призупинитись опалювальний сезон у Львові. Тобто, якщо температура понизиться знову, опалення включать.

При цьому, школи, садочки та лікарні, зможуть і далі отримувати теплопостачання. Для цього їхнім керівникам потрібно буде подати лист-звернення.

Відключення опалення у Миколаєві заплановане на 28 березня. Перший заступник директора ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що продовження теплопостачання для деяких установ буде здійснюватись без додаткових звернень. Йдеться про:

  • дитсадки;
  • пологові будинки;
  • лікарні;
  • амбулаторії

Технологічно це буде відбуватися протягом п'яти пленарних днів. Саме за цей період ми вийдемо на ті показники, які визначені законодавством в частині середньої добової температури вище восьми градусів,
– наголошує Набатов

Під час засідання чернівецького виконкому понеділок, було прийняте рішення про завершення опалювального сезону. Процес відключення розпочнеться 29 березня.

Відключення опалення у Ужгороді планується з 1 квітня. Це рішення було ухвалено 27 березня під час засідання членів виконкому Ужгородської міської ради.

Завершення опалювального сезону заплановане на 29 березня. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що таке рішення прийняте саме через підвищення середньодобової температури.

На Рівненщині достроково завершується опалювальний сезон у окремих громадах. За планом це мало статися 15 квітня. Однак, уже 30 та 31 березня відбудеться відключення опалення у Дубровицькій та Клесівській громадах.

Під час брифінгу заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак повідомив, що відключення опалення планується на 1 квітня.

Однак, якщо середньодобова температура не зміниться і буде лише зростати, завершення опалювального сезону може відбутися швидше.

23 березня відбулося засідання виконкому Вінницької міської ради. Під час нього, було прийняте рішення про завершення опалювального сезону 27 числа.

Не будуть підлягати відключенню заклади охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. Опалювальний сезон у цих установах закінчиться після заяв від їхніх керівників до теплопостачальних підприємств.

У Тернополі завершення опалювального сезону заплановане на 29 березня Відключення системи має розпочатися рівно опівночі.

Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 29 березня 2024 року,
– йдеться на сайті міськради Тернополя

26 березня опалювальний сезон у Херсоні було завершено. Рішення прийняте через підвищення середньодобової температури повітря.

Завершення опалювального сезону у Луцьку відбуватиметься 28 березня. При цьому, Луцький міський голова Ігор Поліщук наголосив, що деякі бюджетні установи зможуть повернути собі теплопостачання через спеціальне звернення.

На Полтавщині відключення відбуватиметься окремо у кожній громаді. Поки що ситуація виглядає так:

  • 27 березня – Грішні Плавні;
  • 28 березня – Кременчук;
  • 1 квітня – Лубни, Миргород, Гадяч та Полтава.

У деяких містах рішення про відключення опалювальної системи ще не прийняте. Зокрема в Одесі.