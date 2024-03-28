Что известно о российском импорте бензина
В марте России пришлось увеличивать импорт бензина из Беларуси. Это необходимо для того, чтобы на российском рынке снова не возник значительный дефицит.
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Атаки украинских беспилотников на НПЗ создают трудности для россиян, в частности потому, что в результате атак, предприятия нуждаются в срочном внеплановом ремонте. Обычно именно Россия экспортирует топливо. Однако в марте ситуация кардинально изменилась.
С 1 марта экспорт бензина из России прекращен. А вот импорт топлива из Беларуси только в первой половине месяца достиг 3 тысяч тонн.
Как Россия избегает кризиса
Еще в прошлом году в период с августа по октябрь в России возникал дефицит топлива. Эта ситуация привела к росту стоимости бензина. В этом году Кремль хочет избежать такого кризисного положения.
Только за февраль Россия импортировала из Беларуси 590 тонн топлива. Для сравнения, в январе это значение было нулевым.