Ущерб значительный: враг повредил главный источник тепла для Херсона

Российские войска вновь нанесли атаку на критически важную инфраструктуру Херсона. Под атакой оказалась городская ТЭЦ, которая является основным источником тепла для жителей.

Каковы последствия атаки на ТЭЦ

Херсонскую ТЭЦ враг атаковал с помощью управляемой авиационной бомбы (УАБ), сообщили в "Нафтогазе".

По словам компании, объект получил серьезные повреждения.

Масштаб повреждений можно будет оценить, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать. Мы координируем дальнейшие действия с местными властями,

– отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

В компании добавили, что только с начала 2026 года российская армия наносила удары по Херсонской ТЭЦ десятки раз.

И это при том, что станция является исключительно гражданским объектом, а ее основным назначением является снабжение теплом большинства жителей Херсона.

Что известно об ударах по Херсонской ТЭЦ

Добавим, что "Нафтогаз" уже неоднократно сообщал об ударах оккупантов по Херсонской ТЭЦ. В частности, враг активно наносил по ней удары в начале года:

3 января во время ночной атаки россияне поразили энергообъекты Николаевской и Херсонской областей, в частности повредили ТЭЦ в Херсоне;

26 января сообщалось, что Россия обстреливала Херсонскую ТЭЦ дронами и артиллерией;

26 марта оккупанты нанесли артиллерийские удары по ТЭЦ, в результате чего во время атаки погибла сотрудница компании.

Сейчас враг вновь усиливает атаки на Херсонскую ТЭЦ, пытаясь нанести как можно больший ущерб основному источнику тепла города в преддверии отопительного сезона.

Напомним, в конце 2025 года массированный обстрел со стороны России практически уничтожил Херсонскую ТЭЦ. Тогда станция прекратила работу, а 470 домов, то есть более 40,5 тысячи потребителей, остались без отопления.