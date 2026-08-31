Россия совершила атаку на инновационный терминал "Новой почты" в Одессе

Российские войска провели атаку с помощью беспилотника на инновационный терминал "Новой почты" в Одессе. В результате попадания была уничтожена ключевая сортировочная линия, однако все сотрудники остались живы, а компания продолжила работу.

Что произошло с терминалом "Новой почты" в Одессе

В ночь на 31 августа российские военные провели атаку беспилотником на инновационный терминал "Новой почты" в Одессе, сообщают в пресс-службе компании. В результате попадания была уничтожена ключевая сортировочная линия.

В компании отметили, что речь идет о оборудовании европейского стандарта. Из-за повреждений оно не подлежит восстановлению.

Несмотря на атаку, среди работников "Новой почты" нет пострадавших. В компании подчеркнули, что все сотрудники живы.

Уничтоженная сортировочная линия была важной частью работы терминала, ведь именно такое оборудование обеспечивает автоматизированную перевозку и сортировку большого количества отправлений.

Как будет работать "Новая почта" после атаки

Несмотря на повреждение терминала, "Новая почта" не прекращает работу. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, чтобы продолжать обрабатывать отправления клиентов.

В пресс-службе отметили, что актуальную информацию о конкретных отправлениях можно проверить через мобильное приложение "Новой почты" или на официальном сайте компании.

Там также советуют клиентам следить именно за статусом своих посылок, поскольку из-за изменения логистических маршрутов отдельные отправления могут двигаться по резервным схемам.

Атака на инфраструктуру логистической компании не остановила ее работу, однако уничтожение автоматизированного оборудования означает для предприятия значительные потери и необходимость замены дорогостоящей сортировочной системы.

К слову, Россия несколько дней подряд проводит атаки на Киевскую область. В результате ударов врага по Бориспольскому району 30 августа был поврежден склад Auchan.