Все пылает: какие последствия атаки украинских беспилотников на российские НПЗ 24 февраля

Украина продолжает атаковать НПЗ России. В ночь с 24 на 25 февраля под ударом оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Какую атаку осуществила Украина

Рязанский НПЗ приостановил работу минимум на несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним! Украина регулярно атакует Рязанский НПЗ. Сейчас мощность этого завода – 17,1 миллиона тонн в год. Это один из крупнейших НПЗ в России.

Временное прекращение работы – это следствие атаки украинских беспилотников. Предположительно, в течение нескольких дней, благодаря ремонту, завод сможет частично восстановиться.

Украинские военные заявили, что в понедельник некоторые из их беспилотников попали в Рязанский нефтеперерабатывающий завод в течение ночи, причем по меньшей мере пять взрывов произошли вблизи него,

– говорится в сообщении Reuters.

Из-за дроновой атаки загорелась главная установка перегонки сырого сырья CDU-6. Завод был вынужден остановить переработку нефти полностью.