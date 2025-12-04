Десятки тысяч без света: враг ночью ударил по энергообъекту ДТЭК

В ночь на четверг, 4 декабря, российская армия снова нанесла удары по энергетической системе Украины. Под обстрел попал энергообъект ДТЭК в Одесской области.

Какие последствия атаки?

В результате атаки десятки тысяч украинцев остались без электроснабжения. Компании удалось оперативно переподключить 9 500 семей по резервным схемам, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Однако еще 51 800 потребителей в Одесской области после ночных ударов врага временно остаются без света.

Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей региона, однако на это понадобится определенное время.

Повреждения значительные. Ремонт потребует времени,

– отметили в ДТЭК.

Что известно об атаке в Одесской области?

В ночь на 4 декабря Одесса подверглась массированной атаке российскими беспилотниками, рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Подразделениям ПВО удалось уничтожить большую часть воздушных целей над Одесской областью, однако избежать разрушений все-таки не удалось.

Повреждено административное здание, многоэтажки, расположенные рядом с ней, и легковые автомобили. На объекте энергетической инфраструктуры в городе вспыхнул пожар, однако его быстро потушили, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.

В результате атаки пострадали 7 человек, из них двух спасли из заблокированных квартир.

Еще 33 жителям оказали психологическую помощь.

Один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь оказана без госпитализации,

– отметил Кипер.

Стоит добавить! Для жителей пострадавших домов в Одессе развернули пункты несокрушимости.

