Десятки тысяч без света: враг ночью ударил по энергообъекту ДТЭК
- В результате атаки на энергообъект ДТЭК в Одесской области без электроснабжения остались десятки тысяч украинцев.
- Ночью на 4 декабря Одесса подверглась атаке российскими беспилотниками, что привело к повреждениям зданий, автомобилей, и пострадало 7 человек.
В ночь на четверг, 4 декабря, российская армия снова нанесла удары по энергетической системе Украины. Под обстрел попал энергообъект ДТЭК в Одесской области.
Какие последствия атаки?
В результате атаки десятки тысяч украинцев остались без электроснабжения. Компании удалось оперативно переподключить 9 500 семей по резервным схемам, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Однако еще 51 800 потребителей в Одесской области после ночных ударов врага временно остаются без света.
Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей региона, однако на это понадобится определенное время.
Повреждения значительные. Ремонт потребует времени,
– отметили в ДТЭК.
Что известно об атаке в Одесской области?
В ночь на 4 декабря Одесса подверглась массированной атаке российскими беспилотниками, рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Подразделениям ПВО удалось уничтожить большую часть воздушных целей над Одесской областью, однако избежать разрушений все-таки не удалось.
Повреждено административное здание, многоэтажки, расположенные рядом с ней, и легковые автомобили. На объекте энергетической инфраструктуры в городе вспыхнул пожар, однако его быстро потушили, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.
- В результате атаки пострадали 7 человек, из них двух спасли из заблокированных квартир.
- Еще 33 жителям оказали психологическую помощь.
Один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь оказана без госпитализации,
– отметил Кипер.
Стоит добавить! Для жителей пострадавших домов в Одессе развернули пункты несокрушимости.
Как отключают свет в Одессе 4 декабря?
Вместе с тем из-за предыдущих атак врага 4 декабря в Одессе и области снова действуют ограничения потребления электроэнергии. Свет отключают по графикам стабилизационных отключений, которые предусматривают многочасовые перерывы в течение суток для всех групп потребителей.
Ограничения распространяются на все 12 подчиненных. По информации "Укрэнерго", графики будут применять в течение всего дня – с полуночи и до 23:59. Свет будут выключать в зависимости от нагрузки на сеть.
В ДТЭК объяснили, что стабилизационные отключения необходимы для выравнивания нагрузки между регионами и поддержания баланса во время ликвидации последствий российских обстрелов. Энергетики призывают жителей области рационально потреблять электроэнергию.