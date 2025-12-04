Укр Рус
Економіка Новини економіки Десятки тисяч без світла: ворог уночі вдарив по енергооб'єкту ДТЕК
4 грудня, 09:53
3

Десятки тисяч без світла: ворог уночі вдарив по енергооб’єкту ДТЕК

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Унаслідок атаки на енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області без електропостачання залишилися десятки тисяч українців.
  • Вночі на 4 грудня Одеса зазнала атаки російськими безпілотниками, що призвела до пошкоджень будівель, автомобілів, та постраждало 7 людей. 

У ніч проти четверга, 4 грудня, російська армія знову завдала ударів по енергетичній системі України. Під обстріл потрапив енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області.

Які наслідки атаки? 

Внаслідок атаки десятки тисяч українців залишилися без електропостачання. Компанії вдалося оперативно перепідключити 9 500 родин за резервними схемами, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК

Однак ще 51 800 споживачів на Одещині після нічних ударів ворога тимчасово залишаються без світла. 

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки жителів регіону, однак на це знадобиться певний час. 

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу, 
– наголосили в ДТЕК. 

Що відомо про атаку на Одещину? 

У ніч на 4 грудня Одеса зазнала масованої атаки російськими безпілотниками, розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підрозділам ППО вдалося знищити більшу частину повітряних цілей над Одещиною, однак уникнути руйнувань все-таки не вдалося. 

Пошкоджена адміністративна будівля, багатоповерхівки, що розташовані поруч з нею, та легкові автомобілі. На об'єкті енергетичної інфраструктури в місті спалахнула пожежа, проте її швидко загасили, попри повторний сигнал повітряної тривоги. 

  • Внаслідок атаки постраждали 7 людей, з них двох врятували із заблокованих квартир.
  • Ще 33 мешканцям надали психологічну допомогу.

Одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації, 
– зазначив Кіпер

Варто додати! Для мешканців постраждалих будинків в Одесі розгорнули пункти незламності. 

Як відключають світло в Одесі 4 грудня? 

  • Разом з тим через попередні атаки ворога 4 грудня в Одесі та області знову діють обмеження споживання електроенергії. Світло відключають за графіками стабілізаційних відключень, які передбачають кількагодинні перерви протягом доби для всіх груп споживачів.

  • Обмеження поширюються на всі 12 підчерг. За інформацією "Укренерго", графіки застосовуватимуть впродовж усього дня – з опівночі й до 23:59. Світло вимикатимуть залежно від навантаження на мережу.

  • У ДТЕК пояснили, що стабілізаційні відключення необхідні для вирівнювання навантаження між регіонами та підтримання балансу під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Енергетики закликають мешканців області раціонально споживати електроенергію.