Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре: враг в очередной раз атаковал АЗС

Враг вновь нанес удар по гражданской инфраструктуре компании UKRNAFTA. И это уже шестая атака только за последние недели.

Что известно о российской атаке

Утром в среду, 23 сентября, под атакой оказался автозаправочный комплекс сети в столице, что сообщил глава "Укрнафты" Богдан Кукура.

Самое главное: люди не пострадали – персонал находился в укрытии. На месте уже работают спасатели и полиция,

– написал Кукура.

Он отметил, что только после завершения их работы можно будет полноценно оценить масштабы повреждений, а также определить дальнейшие действия.

В то же время компания "Укрнафта" продолжит работу. Поврежденные объекты планируют восстанавливать, чтобы обеспечить людей топливом.

Напомним, что АЗС действительно подвергаются регулярным атакам. Например, на прошлой неделе под вражеский удар попали две АЗК "Укрнафта". Они расположены на правом и левом берегах Киева. В результате российской атаки никто не пострадал.

Более того, представители крупнейших АЗС Украины заявили, что ажиотажа на АЗС пока не наблюдается. То есть ожидать дефицита топлива не стоит.