Удар по бизнесу в Умани: Россия атаковала асфальтовый завод и склад стройматериалов

Вражеские беспилотники продолжают терроризировать украинские регионы, выбирая в качестве целей не только объекты энергетики, но и промышленные объекты. Очередная атака нанесла серьезный удар по местному предпринимательству, оставив после себя значительные разрушения.

Какой ущерб нанес враг местному предпринимательству

Утром 1 ноября российский беспилотник упал на территорию асфальтового завода в городе Умань. Взрывная волна и обломки также серьезно повредили соседнюю базу строительных материалов, нанеся предпринимателям прямые финансовые потери, о чем пишет Игорь Табурец.

По словам главы Черкасской ОГА, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако уничтожение промышленной инфраструктуры означает остановку производства, потерю дорогостоящих материалов и потенциальные задержки в местных строительных проектах. "Осколками и взрывной волной также было повреждено здание базы стройматериалов, расположенной поблизости", – отметил чиновник, подчеркнув масштаб материального ущерба для региональной экономики.

Что известно о предыдущих ударах по инфраструктуре

Россия систематически пытается парализовать экономическую жизнь украинских городов. Напомним, в тот же день, 1 ноября, враг атаковал с помощью дронов Черновцы, где в результате двух попаданий загорелись складские помещения площадью 200 квадратных метров и пострадал 67-летний мужчина. Кроме того, накануне массированные налеты "Шахедов" фиксировались в Хмельницкой области, где была разрушена энергетическая инфраструктура, что вынуждает бизнес работать в условиях постоянного риска и аварийных отключений.

Владельцам поврежденных предприятий теперь придется тщательно фиксировать убытки для последующего получения компенсаций через государственные программы. Эксперты советуют предпринимателям заблаговременно страховать имущество и переносить ценные запасы в более защищенные места, ведь враг не прекращает попыток подорвать экономический тыл Украины.