Атака россиян на энергосистему Украины: какие убытки понес "Нафтогаз"
29 марта 2024, 10:16Читати новину українською
Источник:"Нафтогаз"
Россияне продолжают атаковать энергосистему Украины. В частности повреждать объекты, принадлежащие "Нафтогазу".
Что известно об атаке 29 марта
Ночью 29 марта россияне в очередной раз совершили атаку на критическую инфраструктуру, которая принадлежит "Нафтогазу". На этот раз пострадавших нет.
Врагу не удалось нанести сильных повреждений. Регулятор продолжает бесперебойное обеспечение потребителей