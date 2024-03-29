Атака россиян на энергосистему Украины: какие убытки понес "Нафтогаз"

Россияне продолжают атаковать энергосистему Украины. В частности повреждать объекты, принадлежащие "Нафтогазу".

Что известно об атаке 29 марта

Ночью 29 марта россияне в очередной раз совершили атаку на критическую инфраструктуру, которая принадлежит "Нафтогазу". На этот раз пострадавших нет.

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