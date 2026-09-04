Россия совершила атаку на энергетику Украины: где 4 сентября могут отключить свет

Враг совершил атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры в Украине. По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, известно о новых отключениях электроэнергии.

Что известно о российских атаках на энергетику Украины

Без света остались потребители в Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, что сообщает Укрэнерго.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся там, где это позволяют условия безопасности.

Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей,

– говорится в сообщении.

Также этой ночью россияне провели атаку на объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Согласно информации, возможно введение сетевых ограничений.

В то же время применение графиков отключений света 4 сентября не планируется. Но ситуация в энергосистеме может меняться.

О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения,

– отметили в ведомстве.

Также к украинцам обратились с просьбой – по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. Кроме того, население призывают ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, что россияне в ночь на 2 сентября массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Кроме того, враг нанес удары по транспорту и офисным помещениямкомпании ДТЭК.

А 3 сентября стало известно, что в Одесской области до сих пор ведутся аварийно-восстановительные работы. Такая ситуация является следствием ракетно-дроновой атаки.