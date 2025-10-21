Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России остановил свою работу. Это произошло после успешной атаки украинских дронов в воскресенье, 19 октября.

Что известно об остановке НПЗ?

Управляемый компанией "Роснефть" НПЗ в Поволжье подвергается атаке беспилотников уже второй раз за месяц, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В "Роснефти" ситуацию на заводе не комментируют.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев только сообщил в соцсетях, что системы ПВО отражали атаку украинских дронов. Вследствие этого, по его словам, временно приостановили работу местного аэропорта и мобильного интернета.

Однако источники издания отмечают, что предприятие остановило установку первичной перегонки CDU-11 мощностью 18 900 тонн в сутки, что дает около 138 540 баррелей.

К тому же НПЗ пришлось отключить еще одну установку до воскресенья – CDU-9.

Ранее на заводе уже останавливали первичную переработку нефти после атаки дронов в сентябре. После новой атаки, по данным источников, завод может возобновить свою работу только в начале ноября.

Стоит знать! Новокуйбышевский НПЗ в 2024 году перерабатывал 5,74 миллиона тонн сырой нефти. Из нее он произвел 1,1 миллиона тонн бензина, 1,64 миллиона тонн дизеля и 1,27 миллиона тонн мазута.

Что известно об атаке на НПЗ?

У Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский НПЗ. После атаки на территории предприятия произошли взрывы и пожар.

Заметим, что на этом заводе производят топливо, часть которого идет на нужды российской армии. Поэтому атаки дронов на предприятие регулярно повторяются.

Этот НПЗ по меньшей мере трижды подвергался атакам украинских дронов в 2025 году – в марте, августе и сентябре.

Атаки на НПЗ России: что еще стоит знать?