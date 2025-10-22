Света нет, но графика тоже: почему при введении ГАВ графики не предоставляют заранее

В Украине могут применяться различные типы отключений света, в зависимости от ситуации. Некоторые из них, например аварийные, не предусматривают предоставление графика потребителям.

Почему при введении ГАВ нет графиков?

График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения. Вместе с тем это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения.

График вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от Укрэнерго, поэтому спрогнозировать это и дать потребителям расписание вероятных отключений невозможно.

По восстановлению электроснабжения – решение об этом так же принимает Укрэнерго. Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии.

Сообщение о применении аварийных отключений НЕВОЗМОЖНО обнародовать заранее – это аварийное отключение. Информация о причинах его применения и другие сведения являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения,

– пишут в облэнерго.

Какие еще отключения света есть в Украине?

Применение различных графиков отключений зависит от потребности в ремонтах, оборудования, а также необходимости стабилизации энергосистемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Отключения бывают нескольких типов:

Аварийные – экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждения в результате обстрелов).

В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).

Стабилизационные (почасовые) – это уже графики почасовых отключений (ГПО).

Их применяют в случае, когда есть пиковые нагрузки и потребность сбалансировании энергосистемы.

Плановые (для плановых ремонтов) – о таких отключениях оператор системы распределения заранее предупреждает потребителей.

