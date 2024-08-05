Из-за угрозы национальной безопасности: Австрия откажется от российского газа

Крупнейший европейский клиент "Газпрома" планирует сократить импорт газа из России из-за угрозы для национальной экономики. Теперь эта цель должна быть закреплена в стратегии безопасности Австрии.

Когда Австрия откажется от российского газа

Коалиция в Австрии согласилась внести в новую стратегию безопасности страны пункт об отказе от российского газа до 2027 года. В правительстве Австрии признали, что такая зависимость представляет угрозу для экономики.

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Впрочем, одностороннее прекращение поставок газа со стороны России может привести к резкому росту цен для домохозяйств и промышленности. В правительстве утверждают, что этот риск следует уменьшить путем постепенного отказа от российского газа.

Требование отказаться от российского газа было ключевым для Партии зеленых, которая является младшим партнером в коалиции с Австрийской народной партией (ÖVP).

Дело в том, что австрийская компания OMV является одной из немногих европейских клиентов "Газпрома", которым российская сторона продолжает стабильно поставлять трубопроводный газ. Благодаря этому Австрия в 2023 году импортировала газ в количестве, что почти вдвое превышает потребности ее экономики, и смогла часть газа реэкспортировать за границу.

! По последним оценкам, доля российского газа в Австрии составляет 80-90%. В 2023 году, согласно оценкам, страна заплатила России до 4 миллиардов евро.