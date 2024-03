Азия помогает поддерживать военную экономику России: почему это урок для США, – The Economist

Чуть больше двух лет назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Это стало шоком для всего мира и привело к беспрецедентной кампании по введению экономических санкций против агрессора.

Санкции против России ввели более 30 стран так называемого цивилизованного Запада. Более того, ограничения коснулись множества секторов. Речь идет об энергоресурсах, финансах, технологиях, туризме, поставках и тому подобное. Ключевая цель была – повысить стоимость продолжения войны для России.

Как война России против Украины изменила мировую торговлю

Интересно, что после этого произошла реорганизация торговли в мире, что подчеркивает непрерывное смещение мирового экономического центра тяжести на Восток. Прежде всего речь идет об Азии, на которую приходится две пятых мирового ВВП.

Коммерческая привлекательность региона, которая растет, поглотила значительную часть торговли, которую Россия ранее вела с Западом, подрывая санкции. И это несмотря на то, что три из шести азиатских стран, которые присоединились к санкциям – Япония, Австралия и Южная Корея – входят в пятерку крупнейших экономик региона.

Фактор Китая и Азии

США стоит учитывать этот момент, если они когда-либо будут размышлять над тем, чтобы наложить аналогичные санкции на Китай.

Очевидно, что именно Китай, который возглавляет Си Цзиньпин, сделал больше всего, чтобы подорвать санкции Запада против России. Объемы торговли между Россией и Китаем выросли на 29% в 2022 году, а за прошлый год этот показатель, вероятно, еще больше. Китай и Гонконг на сегодня являются одними из ключевых поставщиков микросхем в Россию.

Это важно выделить, поскольку речь идет о подрыве усилий цивилизованного Запада, направленных на то, чтобы лишить Россию интегральных схем, которые критически важны для продолжения войны. Кроме того, Поднебесная очень быстро стала главным поставщиком автомобилей и смартфонов в государство-агрессор.

Поддержка Китая для России – это далеко не единственный фактор, который влияет на ситуацию. В частности, недавно стало известно, что россияне получают сложные станки из Тайваня, несмотря на широкомасштабные санкции. Россия получает все что нужно благодаря посредникам в Турции и других странах.

В Центральной Азии Казахстан и Кыргызстан являются главными каналами для так называемого "параллельного импорта" в Россию, который держится в тени. Объемы торговли между этими странами и Россией стремительно растут.

Добавляют, что санкции от старта разрабатывали с учетом апатии в Азии. Альтернатива для Запада – принуждение к введению массовых и неизбирательных "вторичных" санкций. Речь идет о мерах, направленных против третьих сторон, которые помогают России.

Почему нефть заслуживает особого внимания

Азия слишком важна для Запада в экономическом и геополитическом плане, чтобы угрожать такими мерами.

Еще один важный пример – это нефть. Накануне полномасштабного вторжения России в Украину Европа покупала три пятых российской нефти. Однако ситуация резко изменилась, поскольку наложила эмбарго на сырье из России, которое транспортируют морским путем.

В то же время экспорт российской нефти в Азию вырос более чем вдвое в целом. Индия является ключевым импортером российского черного золота. Тогда как Сингапур в довольно странной позиции. Страна осудила российскую агрессию против Украины и была единственным участником Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая ввела санкции против Москвы. В то же время нефть стала исключением, ведь Сингапур – это гигант в секторе нефтепереработки и и нефтетрейдинга.

Кроме того, в стране также расположен самый мощный в мире бункеровочный порт. За год до мая 2023 года импорт российской нефти вырос почти вдвое. Спрос на хранение также вырос, что свидетельствует о том, что российские нефтепродукты смешиваются и продаются как нефть, которая не происходит из России, с сочной наценкой.

В определенной степени аппетит Азии к российской нефти выгоден для Запада. США и Европа пытались использовать свой контроль над сектором морских страховок и судов, чтобы ограничить цены на российскую нефть. Таким образом, Запад стремится одновременно обеспечивать поступление нефти на рынок, при этом избегая глобального дефицита, который бы навредил их потребителям.

Однако российские продажи в Азию также четко свидетельствуют о том, что даже если бы Запад хотел остановить экспорт российской нефти, то не сумел бы это сделать. Ценовой потолок также имеет ряд серьезных недостатков. Например, Россия экспортирует сырье с игнорированием санкций благодаря "теневому флоту", на который приходится примерно 10% от всех танкеров. Поэтому России удается зарабатывать на экспорте нефти.

Кроме того, в странах Азии активно обсуждают, насколько США могут усилить вторичные санкции против субъектов из региона, которые помогают России и поддерживают ее военную экономику. Стоит заметить, что в декабре американский президент Джо Байден издал указ, который детализирует вторичные меры против иностранных фирм и банков. Выглядит так, что банки в странах Азии, заинтересованы в том, чтобы их воспринимали как законопослушных.

Риски для США

Однако существуют серьезные риски, если Запад успешно использует инструмент вторичных санкций для принуждения азиатских стран. По словам исследователя санкций из Корнелльского университета Николаса Малдера, долгосрочный риск заключается в том, что экономическая война подрывает два важных аспекта:

первенство финансовой системы, которая основана на долларе США;

влияние Америки в Азии.

Эксперт добавил, если США имеют такие проблемы с тем, чтобы заставить Азию поддержать режим санкций против такой (для них) относительно малозначимой страны, как Россия, то стоит задуматься, насколько больше проблем будет иметь Вашингтон с соседями Китая, если страна когда-нибудь попытается ввести подобный режим против военного и экономического лидера региона.