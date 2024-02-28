Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал The National Interest "How to Kill Russia's Oil Economy".

Читайте также Россия хочет взять кредит у Китая в юанях

Экономика России и первая победа Запада

Экономика России не впечатляет своими размерами с примерно 1,5 триллиона долларов, которая колеблется с нестабильным рублем. Российская экономика также очень уязвима, поскольку бюджет живет благодаря экспорту энергоресурсов, которые, во-первых, сложно транспортировать, а во-вторых, на которые Запад ввел санкционные ограничения.

Большинство российского экспорта – это сырьевые товары, особенно когда цены на нефть высокие. Общие доходы от экспорта зависят от цен на нефть и газ (от мизерных 382 миллиардов долларов в 2020 году до 628 миллиардов долларов в 2022 году).

Россия уже потеряла почти весь рынок газа в Европе. В целом газовый экспорт страны в Европу оценивали в 150 миллиардов кубических метров, которые приносили 60 – 70 миллиардов долларов в год. Главная причина – высокомерие, которое привело к тому, что Россия стала ненадежным поставщиком.

Россия также не смогла диверсифицировать экспорт собственного газа. Основной газопровод связан с Европой, а производство сжиженного газа является весьма незначительным. В Китай Россия экспортирует только 30 миллиардов кубических метров через трубопровод.

Дальше – больше! В 2023 году "Газпром" резко сократил объемы производства, которые будет крайне нелегко восстановить. В то же время продажа голубого топлива на внутреннем рынке серьезно зависит от дотаций (субсидий). Поэтому одна из крупнейших российских компаний даже может обанкротиться.

По факту Запад сумел разгромить Россию на газовом рынке и теперь должен сосредоточить внимание на экспорте нефти.

Борьба с Россией на рынке нефти продолжается

Российский нефтяной сектор играет значительно более важную роль, а также управляется на очень профессиональном уровне. Именно на нефть традиционно приходится более половины общего российского экспорта.

Страны Запада и Украина должны сфокусировать свои усилия на минимизации российских доходов от продажи нефти. Напомним, что в конце 2022 года ввели ценовой потолок на российскую нефть (60 долларов за баррель – 24 Канал). Этот инструмент достаточно эффективно работал в течение первой половины 2023 года, однако затем цены на сырье выросли.

США успешно отслеживают субъектов, которые нарушают санкции против России, и вводят новые ограничения против многих из них все более эффективно. Однако Западу нужно идти дальше.

Экологический козырь против России

Дополнительная слабость России – экспорт сырья требует дешевой транспортировки. Прежде всего речь идет о морских путях и трубопроводах. Интересно, что доступ России к морям достаточно ограничен.

На сегодня для 90% экспорта российской нефти направляется через два морских пути: Балтийское море и Черное море. Большинство судов, которые транспортируют российскую нефть, – это теневой флот, который используют из-за санкционных ограничений. Стоит понимать, что это старые и некачественные танкеры, которые обычно имеют либо плохую страховку, либо вообще никакой. Поэтому, такие суда не должны получать доступ к вышеупомянутым водам, поскольку они представляют серьезную угрозу для экологии.

В частности, Балтийское море окружено странами ЕС и НАТО, которые заботятся об окружающей среде, а российский теневой флот пока, возможно, является самой большой угрозой для его "здоровья". Для примера, Финляндия и Эстония могут ввести определенные стандарты, а Европейскому Союзу стоит продемонстрировать определенную геополитическую силу.

Тогда как экспорт российской нефти в Черном море проходит через Стамбул и Босфор. Возникает логичный вопрос: "Как может Турция, которая вводит серьезные экологические ограничения в Босфоре, пропускать некачественные нефтяные танкеры?" Самое время их остановить.

Фактор атак Украины

С недавних пор Украина начала бомбить нефтеперерабатывающие заводы и экспортные порты в России. Интересно, что настаивая на собственной независимости от стран-транзитеров и достаточно жестоко относясь к ним, Россия сделала себя уязвимой к украинским атакам.

В Украине во время полномасштабной войны развили производство беспилотников различных видов. Эксперт отметил, что "лучшие и самые умные украинцы сейчас производят беспилотники".

Для примера, Украина уже атаковала один из трех крупных нефтяных портов возле Санкт-Петербурга и один возле Новороссийска, а также поджигала многочисленные нефтяные базы по всей территории России. Далее можно ожидать новых ударов Украины по большему количеству объектов, которые связаны с нефтяным сектором России.

После этого Украина может перейти к атакам по важным нефтяным объектам и узлам, которые не так легко отремонтировать как трубопроводы. Параллельно Запад должен запретить западным сервисным компаниям из нефтяного сектора работать в России.

Как поставить Россию на колени

Нужна ли миру российская нефть? На самом деле не очень. Сейчас на рынке нефти фиксируют избыток предложения. Цены на сырье имеют тенденцию к падению даже несмотря на попытки России и Саудовской Аравии сократить объемы добычи.

США сумели покрыть пробел на рынке после этих сокращений. Американцы сегодня добывают больше нефти, чем любая страна в мире. Речь идет о 13,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Более того, США могут с легкостью увеличить объемы производства.

Кроме того, несколько стран, которые не входят в ОПЕК, также увеличили объемы добычи черного золота. Именно поэтому это прекрасный момент для того, чтобы ударить по российскому экспорту черного золота.

Целью Запада должно стать продвижение от устранения экспорта газа из России и снижение цен на экспорт нефти до прекращения российского экспорта нефти и нефтепродуктов, который по итогам 2021 года оценили примерно на 230 миллиардов долларов.

Как указывали ранее, примерно половина общего экспорта России приходится именно на нефть. Поэтому эффективные санкции и атаки Украины могут отрезать существенную часть экспорта – 628 миллиардов долларов в 2022 году и 460 миллиардов долларов в 2023 году. В результате Россия будет поставлена на колени и не будет иметь другого выбора, кроме как ограничить свои военные расходы.