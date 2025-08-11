Банки Таиланда массово отказывают россиянам в открытии банковских счетов. А тем, кому уже открыли, устраивают придирчивые проверки.

Кому отказывают банки Таиланда?

Ранее туристы из России могли без проблем открыть счет в любом банке Таиланда и получить банковскую карту. С недавних пор это почти невозможно сделать, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Россияне, которые пытались открыть счет в разных банках Таиланда, рассказывают, что везде получили отказ.

Обошел разные банки в Бангкоке. В результате получил только душевную травму,

– отметил один из россиян.

Теперь банки Таиланда открывают счета только тем россиянам, которые имеют один из видов долгосрочных виз:

рабочую визу В (work permit);

студенческую визу ED long на обучение в университете (сроком 4 года);

учебную визу для языковых курсов ED short (сроком от 1 года).

Стоит знать! Первым отказывать россиянам начал крупнейший банк Таиланда – Bangkok Bank. Постепенно практика отказа клиентам распространилась на другие финансовые учреждения. Теперь россиянам без визы приходится открывать криптокошельки или выбирать менее известные платежные системы.

Почему банки отказывают россиянам?

Банки Таиланда ввели более жесткие правила для туристов по нескольким причинам:

Россияне часто использовали счета, открытые в тамошних банках, для "серых" схем по обмену криптовалют.

Также власти страны усиливают борьбу с международными преступными группировками, которые активно пользуются счетами в банках Таиланда. Только в мае полиция арестовала 11 подозреваемых в помощи криминальным группам из Китая, в том числе и 4 работников Bangkok Bank.

Важно! Из-за этого банки не только отказываются открывать новые счета для туристов, но и массово проверяют уже существующие и блокируют некоторые карты. Клиентов вызывают в банк и заставляют пройти сканирование лица для биометрической идентификации.