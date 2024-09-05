Будет ли в Украине банкнота в 5 тысяч гривен

Банкноту в 5 тысяч гривен, как условный эквивалент 100 долларам, не планируют выпускать в Украине на сегодня. Как пояснил глава НБУ, на это есть некоторые причины.

Почему НБУ не планируют выпускать новую банкноту

Как объясняет регулятор, имеющиеся номиналы соответствуют текущей ситуации, а потому выпускать банкноту в 5 тысяч гривен нет необходимости.

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Кроме того, в НБУ отметили, что проводить деноминацию мелкой монеты, то есть отказываться от нее, также не планируется.

По деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, принимая во внимание оборот монет, пока такого решения нет,

– ответил на вопрос глава НБУ Андрей Пышный.