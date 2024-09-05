Будет ли в Украине банкнота в 5 тысяч гривен
5 сентября 2024, 11:52Читати новину українською
Источник:LIGA.net
Банкноту в 5 тысяч гривен, как условный эквивалент 100 долларам, не планируют выпускать в Украине на сегодня. Как пояснил глава НБУ, на это есть некоторые причины.
Почему НБУ не планируют выпускать новую банкноту
Как объясняет регулятор, имеющиеся номиналы соответствуют текущей ситуации, а потому выпускать банкноту в 5 тысяч гривен нет необходимости.
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Кроме того, в НБУ отметили, что проводить деноминацию мелкой монеты, то есть отказываться от нее, также не планируется.
По деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, принимая во внимание оборот монет, пока такого решения нет,
– ответил на вопрос глава НБУ Андрей Пышный.
- В Нацбанке планируют начать чеканку новых шагов вместо копеек. Это может произойти уже в ближайшее время, если инициативу поддержат. Есть вероятность, что чеканка новой монеты придется на 2025 год.
- В то же время с августа Нацбанк начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен, которые были выпущены 2003 – 2007 годов. Их постепенно будут заменять на банкноты современного поколения.