Санкции сильно повлияли на доходы России от продажи сырья. Больше всего на российской экономике отразилось стремительное падение рубля. От этого сильно пострадали такие гиганты, как "Газпром".

Доходы "Газпрома" падают

"Газпром" – одна из крупнейших российских компаний, владеющая многими дочерними предприятиями, активно действующими по всему миру. Влияние этого энергетического гиганта распространяется на спорт, социальную политику и медиа.

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В российских СМИ сообщают, что прибыль "Газпрома" за первую половину 2023 года составляет 296 миллиардов рублей. Это в 8 раз меньше, чем за тот же период в 2022 году, тогда суммарный доход компании был – 2,5 триллиона рублей.

Председатель правления "Газпрома" – Фамил Садыгов – объясняет эту ситуацию значительным снижением курса рубля. По его словам, курсовые разницы по финансовым статьям составили 567 миллиардов рублей.

Тенденция по снижению прибыли "Газпрома" началась еще в 2020 году. Тогда значительно снизилось количество поставок газа из России в Европу.

Садыгов подчеркивает, что Китай сможет заменить европейский рынок. Однако, как показала практика, эта тактика оказалась проигрышной.

Очевидно, что Китаю выгодно такое сотрудничество с Россией. Теперь Пекин – лидер среди импортеров российского сжиженного газа. Поскольку санкции регулируют цену на нефтепродукты россиян, рыночная стоимость этого сырья достаточно низкая.

От чего Москва получает прибыль

Наибольшую прибыль Россия получает от продажи ядерного сырья. Именно эту сферу обходят мировые санкции.

"Росатом" до сих пор обслуживает ядерные реакторы во многих странах мира. Некоторые государства уже отказываются от сотрудничества с россиянами, однако есть и те, кто до сих пор имеет неустойчивую позицию по этому вопросу. Франция и Венгрия продолжают работу с "Росатомом" даже после российского ядерного шантажа в отношении ЗАЭС.