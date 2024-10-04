Базовая социальная помощь: кому выплатят до 4,5 тысяч гривен

Минсоцполитики подготовило постановление Кабмина "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи". Проект предлагает предоставлять базовую социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Базовая социальная помощь

Сумма такой помощи это разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовая величина сейчас составляет – 4 500 гривен.

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Напомним! Размер базовой величины для семьи составляет 100% от такой базовой величины для первого члена семьи и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Такая зарплата будет назначаться по желанию человека, а право на получение других видов помощи, не будут забирать.

Заявление о назначении подает членом семьи, который получает один или несколько из следующих видов государственной помощи:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая помощь пенсионерам