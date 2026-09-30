Союзник спасает "страну-бензоколонку": импорт бензина в Россию вырос в 4,5 раза

Российский рынок топлива трещит по швам после серии успешных атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы. Чтобы избежать коллапса, Москва резко увеличила закупки бензина в Беларуси.

Как растет импорт бензина из Беларуси

По оценкам источников в отрасли, за девять месяцев 2026 года Россия может импортировать из Беларуси более 1,05 миллиона тонн бензина. При этом около 20% всего объема придется только на сентябрь, пишет Onet.

Ожидается, что по итогам сентября объемы закупок достигнут 205 тысяч тонн, то есть в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

по сравнению с прошлым годом. В сентябре 2025 года поставки белорусского бензина в Россию составили всего около 45 тысяч тонн.

В настоящее время белорусский бензин уже занимает 6% российского рынка, хотя ранее его доля едва достигала 2%.

При этом растут не только поставки бензина. Белорусские НПЗ также наращивают экспорт дизельного топлива в Россию:

в сентябре его объем оценивается примерно в 246 тысяч тонн ;

; тогда как за первые пять месяцев года он составлял всего 180 тысяч тонн.

Издание отмечает, что увеличение поставок необходимо России, чтобы быстрее насытить внутренний рынок топливом.

Впрочем, возможности Минска не безграничны. Заводы в Новополоцке и Мозыре способны производить около 3,5 миллиона тонн бензина в год, из которых треть уходит на собственные нужды Беларуси, поэтому экспорт вряд ли превысит 600 тысяч тонн в квартал.

Почему Россия скрывает данные

Импорт топлива из Беларуси растет на фоне проблем российских НПЗ после ударов Украины.

Российский диктатор Владимир Путин даже подписал указ, строго запрещающий публиковать информацию о работе нефтеперерабатывающих заводов и морских терминалов, чтобы скрыть масштабы катастрофы.

Теперь в России нельзя раскрывать:

объемы переработки нефти;

производство топлива;

поставки и маршруты транспортировки сырья;

и даже биржевые операции с нефтепродуктами.

Кремль цинично оправдывает это якобы "недружественными действиями" США и других государств.

Напомним, что в последние месяцы под прицел украинских дронов попали практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия России. В частности, 20 сентября дроны атаковали НПЗ в Капотне, который обеспечивал около 40% потребностей московского рынка.

Также после атаки беспилотников 25 сентября остановил работу Пермский НПЗ. Предприятие является одним из крупнейших в России по объемам переработки нефти.