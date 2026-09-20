"24 Канал" собрал подробности об атаке на НПЗ.

Что известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне?

В районе Капотни, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод, местные жители сообщили о взрывах и пролете дронов. Соответствующие кадры очевидцы начали распространять в сети.

В России после атаки дронов пылает Московский НПЗ: смотрите видео

Несмотря на попытки российской ПВО сбивать беспилотники, не обошлось без попаданий. Впоследствии разразился масштабный пожар.

Очевидцы снимают несколько очагов возгораний на НПЗ: смотрите видео

Россияне действительно напуганы масштабами атаки беспилотников. Некоторые жители Москвы уже задумываются о выезде из города, ведь не ожидали, что последствия войны все чаще будут ощущать непосредственно в столице.

Россияне публикуют все больше кадров с последствиями атаки: смотрите видео

Оккупанты пытались защитить предприятие после предварительных атак, накрыв его территорию специальными защитными сетками. Однако эти меры не смогли спасти завод от повторного удара.

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Московский НПЗ в Капотне принадлежит "Газпрому нефти" и является одним из ключевых предприятий топливной отрасли российской столицы. Завод обладает мощностью первичной переработки около 12 миллионов тонн нефти в год и производит, в частности, автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо. Предприятие обеспечивает значительную часть потребностей Московского региона в нефтепродуктах.