Як росте імпорт бензину з Білорусі

За оцінками джерел в галузі, за дев'ять місяців 2026 року Росія може імпортувати з Білорусі понад 1,05 мільйона тонн бензину. При цьому близько 20% усього обсягу припаде лише на вересень, пише Onet.

Очікується, що за підсумками вересня обсяги закупівель сягнуть 205 тисяч тонн, тобто у 4,5 раза більше порівняно з минулим роком.

порівняно з минулим роком. У вересні 2025 року поставки білоруського бензину до Росії становили усього близько 45 тисяч тонн.

Наразі бензин Білорусі вже займає 6% російського ринку, хоча раніше його частка ледве сягала 2%.

Водночас зростають не лише поставки бензину. Білоруські НПЗ також нарощують експорт дизеля до Росії:

у вересні його обсяг оцінюють приблизно у 246 тисяч тонн ;

; тоді як за перші п'ять місяців року він становив лише 180 тисяч тонн.

Видання зазначає, що збільшення поставок потрібне Росії, аби швидше наситити внутрішній ринок пальним.

Втім, можливості Мінська не безмежні. Заводи у Новополоцьку та Мозирі здатні виробляти близько 3,5 мільйона тонн бензину на рік, з яких третина йде на власні потреби Білорусі, тому експорт навряд чи перевищить 600 тисяч тонн на квартал.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Росія приховує дані

Імпорт пального з Білорусі зростає на тлі проблем НПЗ Росії після ударів України.

Російський диктатор Володимир Путін навіть підписав указ, який суворо забороняє публікувати інформацію про роботу нафтопереробних заводів та морських терміналів, щоб приховати масштаби катастрофи.

Тепер у Росії не можна розкривати:

обсяги переробки нафти;

виробництво пального;

поставки й маршрути транспортування сировини;

та навіть біржові операції з нафтопродуктами.

Кремль цинічно виправдовує це нібито "недружніми діями" США та інших держав.

Нагадаємо, що в останні місяці під приціл українських дронів потрапили практично всі найбільші нафтопереробні підприємства Росії. Зокрема, 20 вересня дрони атакували НПЗ у Капотні, який забезпечував близько 40% потреб московського ринку.

Також після атаки безпілотників 25 вересня зупинив роботу Пермський НПЗ. Підприємство є одним із найбільших у Росії за обсягами переробки нафти.