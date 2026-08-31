ЕС вновь взялся за российские миллиарды для Украины: Бельгия сделала резкое заявление

Четыре страны Евросоюза пытаются возродить идею использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Однако Бельгия, где хранится большая часть этих средств, не отступает от своей прежней позиции.

Что ответили в Бельгии

Изучить новые способы использования около 200 миллиардов евро российских активов, заблокированных в ЕС, призвали Швеция, Польша, Нидерланды и Испания, пишет Euractiv.

Однако Бельгия категорически отвергла это новое предложение, с которым выступил Стокгольм.

Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта,

– заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен.

Политик добавил, что премьер-министр страны последовательно выступает против передачи замороженных российских активов и будет стоять на своем.

В то же время Франкен признал, что сопротивление Бельгии вызывает недовольство среди других государств Евросоюза, особенно стран Балтии, которые являются одними из самых активных сторонников использования миллиардов Москвы.

Им также следует проявлять осторожность, постоянно возвращаясь к этому вопросу и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это мудро,

– предупредил глава Минобороны.

Какие сомнения существуют в Бельгии

Впрочем, жесткие высказывания Франкена несколько отличаются от предыдущих слов министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.

Ранее в этом месяце Прево оставлял возможность использования замороженных российских активов. Он допускал возможность передачи этих средств Украине, но только при условии, что юридические риски и ответственность будут распределены между всеми странами ЕС.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос о российских миллиардах на встрече в Ирландии на следующей неделе.

Напомним, что большая часть активов Москвы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Поэтому на саммите ЕС в 2025 году премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал инициативу о "репарационном займе" для Украины на основе этих средств, мотивировав это возможными судебными исками со стороны России.