Стоимость бензина и дизтоплива изменилась: что с ценами на АЗС
Источник:Enkorr
За предыдущую неделю оптовая цена на бензин "А-95" снизилась на 75 копеек. Дизпальное тоже упало в цене – на 1,25 гривны.
Низкая цена и разница между оптом и розницей
Несмотря на существующие проблемы с логистикой, оптовые цены на топливо продолжают снижаться. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 6 по 10 ноября цена на бензин снизилась до 45,25 гривны за литр, тогда как цена дизтоплива упала до 47 гривен.
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В ноябре расхождение между оптом и розницей на бензин марки "А-95" достигло 9,66 гривны за литр, что создает основу для снижения цены на этот вид горючего на АЗК. Для дизельного горючего маржа в опте составляет около 2,59 гривны за литр, а на пистолете – 7,62 гривны за литр. Это на 1,74 гривны больше показателя за октябрь.
Уменьшение европейских котировок и снижение спроса создают условия для удешевления и наиболее массовой марки горючего во всех сегментах рынка,
– утверждают аналитики.
Проблемы с поставками
Наибольшее предложение горючего и дизельного горючего создают южные регионы. Однако проблемы с логистикой это не решает. За длительное время на западной границе образовались большие очереди на въезд и выезд из страны. Они вызваны забастовками польских перевозчиков.Важно! Именно через украинско-польскую границу в октябре автомобильным транспортом въехало 18% общего объема импорта бензина и 16% — дизтоплива.
Кроме того, почти остановился ввоз горючего с болгарского направления. Это произошло после того, как в список болгарских портов, горючее из которых требует дополнительной проверки, попал Белозем.
Так, с 1 по 7 ноября количество задекларированных бензовозов с бензином увеличилось на 18%, а с дизельным топливом – уменьшилось на 4% по сравнению с прошлой неделей.