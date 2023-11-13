Стоимость бензина и дизтоплива изменилась: что с ценами на АЗС

За предыдущую неделю оптовая цена на бензин "А-95" снизилась на 75 копеек. Дизпальное тоже упало в цене – на 1,25 гривны.

Низкая цена и разница между оптом и розницей

Несмотря на существующие проблемы с логистикой, оптовые цены на топливо продолжают снижаться. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 6 по 10 ноября цена на бензин снизилась до 45,25 гривны за литр, тогда как цена дизтоплива упала до 47 гривен.

Читайте также: Чтобы предотвратить злоупотребление: Минобороны обяжет маркировать горючее для ВСУ

В ноябре расхождение между оптом и розницей на бензин марки "А-95" достигло 9,66 гривны за литр, что создает основу для снижения цены на этот вид горючего на АЗК. Для дизельного горючего маржа в опте составляет около 2,59 гривны за литр, а на пистолете – 7,62 гривны за литр. Это на 1,74 гривны больше показателя за октябрь.

Уменьшение европейских котировок и снижение спроса создают условия для удешевления и наиболее массовой марки горючего во всех сегментах рынка,

– утверждают аналитики.

Проблемы с поставками

Наибольшее предложение горючего и дизельного горючего создают южные регионы. Однако проблемы с логистикой это не решает. За длительное время на западной границе образовались большие очереди на въезд и выезд из страны. Они вызваны забастовками польских перевозчиков.

Именно через украинско-польскую границу в октябре автомобильным транспортом въехало 18% общего объема импорта бензина и 16% — дизтоплива.

Кроме того, почти остановился ввоз горючего с болгарского направления. Это произошло после того, как в список болгарских портов, горючее из которых требует дополнительной проверки, попал Белозем.

Так, с 1 по 7 ноября количество задекларированных бензовозов с бензином увеличилось на 18%, а с дизельным топливом – уменьшилось на 4% по сравнению с прошлой неделей.