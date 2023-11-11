Так, в оборонном ведомстве отметили, что поставщиков обяжут в дизельное топливо добавлять краситель. Он будет ярко-красного цвета и полностью от него избавиться не удастся.

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Когда введут маркировку топлива

В Минобороны отметили, что планируют наладить поставки маркированного топлива на следующей неделе. А в Вооруженные Силы Украины промаркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

Зачем маркировка? С ее помощью можно будет идентифицировать и отслеживать горючее, закупленное исключительно для наших военных. Кроме того, это уменьшает возможность того, что топливо будут незаконно продавать.

Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах по смешиванию горючего. Качество горючего для военной техники имеет важное значение,

– отмечают в Министерстве.

Обратим внимание на то, что промаркированное горючее невозможно разбавить до такого состояния, чтобы цвет полностью исчез. Более того, даже если очень сильного его разбавить, то дизельное топливо будет иметь или менее красный, или розовый цвет.

А еще введут краситель и для бензина. Его будут красить в зеленый цвет.

Обратим внимание! Цена на дизель и бензин в результате новшества не изменится.

В Украине появилось агентство "Государственный оператор тыла"