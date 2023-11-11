Так, в оборонному відомстві зазначили, що постачальників зобов'яжуть до дизельного пального додавати фарбник. Він буде яскраво червоного кольору і повністю його позбутися не вдасться.

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Коли запровадять маркування палива

У Міноборони зазначили, що планують налагодити постачання маркованого палива наступного тижня. А до Збройних Сил України дизпаливо, яке вже промаркували, потрапить наприкінці листопада.

Для чого маркування? З його допомогою можна буде ідентифікувати та відстежувати пальне, закуплене винятково для потреб наших військових. Крім того, це зменшує можливість того, що паливо незаконно продаватимуть.

Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення,

– наголошують у Міністерстві.

Звернімо увагу на те, що промарковане пальне неможливо розбавити до такого стану, щоб колір повністю зник. Ба більше, навіть якщо дуже сильного його розбавити, то дизельне пальне буде мати або менш червоний або рожевий колір.

А ще запровадять барвник і для бензину. Його фарбуватимуть у зелений колір.

Звернімо увагу! Ціна на дизель та бензин у результаті нововведення не зміниться.

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