Нижча ціна та різниця між оптом і роздробом

Попри наявні проблеми з логістикою оптові ціни на пальне продовжують знижуватися. Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95" з 6 по 10 листопада ціна на бензин знизилась до 45,25 гривні за літр, тоді як ціна дизпального впала до 47 гривень.

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У листопаді розбіжність між оптом і роздробом на бензин марки "А-95" досяг 9,66 гривні за літр, що створює підґрунтя для зниження ціни на цей вид пального на АЗК. Для дизельного пального маржа в опті складає близько 2,59 гривні за літр, а на пістолеті — 7,62 гривні за літр. Це на 1,74 гривні більше від показника за жовтень.

Зменшення європейських котирувань і зниження попиту створюють умови для здешевлення й найбільш масової марки пального у всіх сегментах ринку,

— стверджують аналітики.

Проблеми з постачанням

Найбільшу пропозицію пального та дизельного пального створюють південні регіони. Та проблеми із логістикою це не вирішує. Упродовж тривалого часу на західному кордоні утворилися великі черги на в’їзд і виїзд з країни. Вони спричинені страйками польських перевізників.

Важливо! Саме через українсько-польський кордон у жовтні автомобільним транспортом заїхало 18% від загального обсягу імпорту бензину й 16% — дизпального.

Крім того, майже зупинився ввіз пального з болгарського напрямку. Це сталося після того, як до списку болгарських портів, пальне з яких потребує додаткової перевірки, потрапив Белозем.

Так, із 1 по 7 листопада кількість задекларованих бензовозів із бензином збільшилась на 18%, а з дизельним пальним — зменшилась на 4% порівняно з минулим тижнем.