"Дию" и "Киев Цифровой" интегрировали: как защитникам быстро подтвердить льготу

Столичные водители получили новый инструмент, который позволяет существенно сэкономить время и деньги на городских улицах. Отныне подтверждать свое право на льготы или забирать автомобиль стало намного проще благодаря обновлению популярных приложений.

Как работает новая система для военных и что еще получили столичные водители

Благодаря интеграции приложений "Дия" и "Киев Цифровой" защитникам больше не нужно оставлять бумажные документы под стеклом автомобиля, сообщается на сайте "Дии". Чтобы воспользоваться правом на бесплатную парковку, достаточно просто пошерить удостоверение ветерана через смартфон.

Этим удобным форматом воспользовались уже 950 тысяч раз. Все работает автоматически: система сама подтягивает данные, избавляя водителей от лишних проверок и риска получить несправедливый штраф.

Обратите внимание! Помимо ветеранов, цифровизация упростила жизнь и другим категориям граждан. В частности, люди с инвалидностью уже около 4 600 раз воспользовались автоматическим подтверждением льготы на парковку.

Также значительно ускорился процесс возврата эвакуированных автомобилей со штрафплощадок. Благодаря обмену документами в приложении "Дия" водитель мгновенно получает QR-код для выдачи машины – эту опцию успешно применили уже 77 тысяч раз.

Почему объединение городских сервисов так важно

Цифровизация государственных услуг давно вышла за рамки простого переноса бумажных справок в смартфон. Главная цель современных обновлений – заставить различные реестры и сервисы взаимодействовать между собой. Когда системы обмениваются данными автоматически, пользователю не приходится по несколько раз подтверждать одну и ту же информацию, что экономит нервы и время в ритме большого города.

Ранее мы рассказывали, как открыть ФЛП через портал "Дия". Для этого понадобится электронная подпись.